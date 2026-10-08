Το «DRAGONS’ DEN», το συναρπαστικό τηλεοπτικό project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 22.10.



Το απόλυτο business show, που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά, έρχεται για να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες σε επιχειρηματίες, κάθε ηλικίας και τομέα, που διαθέτουν πάθος, όραμα και καινοτόμες ιδέες.



Ο Σάκης Τανιμανίδης υποδέχεται στο πλατό 7 κορυφαίους Dragons. Ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Τσιώρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης, και ο Κώστας Χαλκιάς έρχονται έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες.

Τι είναι όμως αυτό που θα οδηγήσει στο πολυπόθητο deal; Το business plan; Η πρόβλεψη κέρδους; Το επιχειρηματικό ένστικτο; Ή το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την πρόταση;



Οι 7 Dragons επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες της αγοράς με σκληρές διαπραγματεύσεις και στρατηγικές συμφωνίες! Η αναζήτηση του επόμενου μεγάλου deal ξεκινά στο «DRAGONS’ DEN», την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ.

Η Revolut, η ψηφιακή τράπεζα με πάνω από δύο εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα, είναι ο Business Banking Συνεργάτης για την τέταρτη σεζόν του Dragons’ Den Greece. Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας να εμπνέει και να υποστηρίζει τους επιχειρηματίες σε κάθε στάδιο της πορείας τους.