Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του ΑΝΤ1 με τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα», καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της πολυετούς κοινής τους πορείας.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 αποτελεί το νεότερο στοιχείο στην υπόθεση, μετά την απόφαση των δύο πλευρών να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Ο σταθμός κάνει λόγο για μια πορεία που στηρίχθηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό και ευχαριστεί τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 αναφέρει:

«Ο ΑΝΤ1 και η ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα» ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους, έπειτα από μια πολυετή κοινή πορεία που στηρίχθηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ο ΑΝΤ1 ευχαριστεί τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του για τη μέχρι σήμερα παρουσία τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.»

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη λήξη, στα τέλη Ιουνίου, του συμβολαίου της εταιρείας παραγωγής Tony Productions με τον ΑΝΤ1. Το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει συζητήσεις και επαφές ανάμεσα στον Αντώνη Κανάκη και τον σταθμό του Αμαρουσίου για το ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας, χωρίς τελικά να υπάρξει συμφωνία.

Λίγο νωρίτερα, η ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα» είχε γνωστοποιήσει τη δική της απόφαση να μην ανανεώσει τη συνεργασία με τον ΑΝΤ1, κάνοντας λόγο για «λόγους αρχής».

Στην ανακοίνωση που είχε υπογράψει «Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα», αναφερόταν χαρακτηριστικά:

«Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ,

Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα»

Με τις δύο ανακοινώσεις να έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί, επισημοποιείται και τυπικά το τέλος μιας συνεργασίας που συνδέθηκε με σχεδόν 30 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας του Αντώνη Κανάκη και των «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1.