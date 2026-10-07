Νέα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», μας αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Το νέο φωτογραφικό υλικό μάς βάζει στο κλίμα και φανερώνει τη δυνατή σύνδεση ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA.

Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει, άθελά της, ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις.

Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» ξετυλίγουν μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

Δείτε τις νέες backstage φωτογραφίες στο link που ακολουθεί: