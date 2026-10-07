Τίτλοι τέλους πέφτουν στη συνεργασία του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα» με τον ΑΝΤ1, καθώς έγινε γνωστή η οριστική απόφαση να μην υπάρξει ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου της εταιρείας παραγωγής Tony Productions με τον σταθμό του Αμαρουσίου, γεγονός που είχε οδηγήσει το προηγούμενο διάστημα σε συζητήσεις και επαφές ανάμεσα στον Αντώνη Κανάκη και τον ΑΝΤ1 για το ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας.

Ωστόσο, οι επαφές αυτές δεν οδήγησαν τελικά σε συμφωνία και πλέον η αποχώρηση του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του από τον ΑΝΤ1 επισημοποιείται και με σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση, η οποία υπογράφεται από «Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα», κάνει λόγο για αποχώρηση από μία συνεργασία που διήρκησε σχεδόν τρεις δεκαετίες, ενώ ως λόγος για τη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται αποκλειστικά «λόγοι αρχής».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ,

Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα».