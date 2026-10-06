Πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση έκανε χθες, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή ήταν πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 20,4% και 11,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με 20,5% και διαφορά 10,7 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

Απόψε, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιάννη Τσορτέκη, σε μια εμφάνιση «challenge» που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 20 λεπτά! Ο αγαπημένος ηθοποιός δηλώνει καταγοητευμένος με τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο & Αγκάθι» και αποκαλύπτει πως στα γυρίσματα δεν δίστασαν ακόμα και να ξαναγυρίσουν σκηνές από την αρχή, προκειμένου να έχουν άρτιο αποτέλεσμα στην οθόνη. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για την αγάπη και την ανταπόκριση που εισπράττει καθημερινά από τον κόσμο στον δρόμο. Παραδέχεται πως κάποτε φοβόταν την τηλεοπτική κάμερα και θυμάται την πιο εφιαλτική του στιγμή στο θέατρο, όταν έπαθε «σεντόνι» στη σκηνή. Κλείνοντας, αναφέρεται με ενθουσιασμό στα θεατρικά του βήματα, μιλώντας για την παράσταση «Άννα Καρένινα», αλλά και για τον «Ιππόλυτο», που θα ταξιδέψει στην Κίνα για ακόμα μία φορά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και τον ανατρεπτικό Λάκη Γαβαλά. Ο μετρ της μόδας ανοίγει την καρδιά του και κάνει έναν απολογισμό για τη ζωή του. Έχουν περάσει ήδη 13 χρόνια από την αποφυλάκισή του και οι μνήμες παραμένουν ζωντανές, αφού, όπως λέει, του τα πήραν όλα «μπιρ παρά», ενώ παράλληλα, θυμάται με συγκίνηση τον Γιώργο Μαζωνάκη που τον επισκέφθηκε δύο φορές στη φυλακή. Ο Λάκης Γαβαλάς μιλάει ανοιχτά για το «hate» που δέχτηκε πρόσφατα από το fan club της Άννας Βίσση, ξεκαθαρίζει απόλυτα τις προθέσεις του και ζητάει δημόσια συγγνώμη από τους θαυμαστές της. Επίσης, σχολιάζει την τελευταία της εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, η οποία από ό,τι φαίνεται τον απογοήτευσε ενδυματολογικά. Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς θυμάται με νοσταλγία τα παιδικά του χρόνια, αναφέρεται με αγάπη στον πατέρα του, τον οποίο δεν τον ένοιαζε αν ο γιος του ντυνόταν εκκεντρικά, διότι αρίστευε πάντα ως μαθητής. Γιατί δηλώνει πως το ντύσιμό του ήταν η «πανοπλία» του; Τι dress code θα έβαζε στη Βουλή και στα σχολεία; Ποια είναι για εκείνον η ωραιότερη γυναίκα στον κόσμο; Θα γίνει τελικά ταινία η πολυτάραχη ζωή του; Κλείνοντας, στέλνει ένα τρυφερό μήνυμα και υπενθυμίζει πως μέσα του παραμένει πάντα ένα παιδί, χωρίς καμία κακία.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί στο «The 2Night Show» και τον Κωνσταντίνο Λοΐζου, σε μία καθηλωτική εξομολόγηση. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που μέσα από τα social media κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να ξεχωρίσει παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «10 ΛΕΠΤΑ ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ». Ο Κωνσταντίνος εξηγεί πώς από ένα παιδί που ένιωθε ασήμαντο κατάφερε να μετατρέψει την αποτυχία σε επιτυχία και παραδέχεται δημόσια τα λάθη του, που παραλίγο να του κοστίσουν την πατρότητα. Σε μία εκ βαθέων κατάθεση ψυχής μιλάει για την περιπέτεια υγείας της μόλις 9 μηνών κόρης του και τη δύναμη ψυχής που τον οδήγησε στο να μεταφέρει τον πόνο του σε ένα βιβλίο γεμάτο συναισθήματα. Τέλος, μοιράζεται πώς την 78 η μέρα ένιωσε τη νίκη ότι το παιδί του θα γίνει καλά και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για να γίνουμε όλοι δότες μυελού των οστών, θυμίζοντάς μας ότι η πίστη μας οδηγεί στο θαύμα.

Για 11 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.