Μια νέα σελίδα ανοίγει για τον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, καθώς η δημοσιογράφος Κατερίνα Γαλανού αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας, έχοντας πολυετή παρουσία στο πολιτικό ρεπορτάζ και εμπειρία σε σημαντικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ:

Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει την Κατερίνα Γαλανού στη θέση της Γενικής Διεθύντριας του ΣΚΑΪ 100,3.



Η Κατερίνα Γαλανού είναι δημοσιογράφος του πολιτικού ρεπορτάζ με πολυετή εμπειρία σε μεγάλους μιντιακούς οργανισμούς της χώρας -έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης- σε θέσεις ευθύνης.

Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ 100,3 είναι ο Σπύρος Μάλλης και Διευθύντρια Προγράμματος η Τζένη Πουπουλίδου.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εύχεται στην Κατερίνα Γαλανού καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.