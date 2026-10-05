Ένα απίστευτο περιστατικό που έφερε γέλια σημειώθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Δευτέρας 5/10.

Το θέμα αφορά έναν αρχιφύλακα της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της περιπολίας του, είχε μια απρόσμενη συνάντηση με ένα κοράκι που κάθισε πάνω στη μηχανή του. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, κέντρισε το ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η παρουσίαση της είδησης σύντομα ξέφυγε από την αρχική της πορεία, εξαιτίας μιας σειράς γλωσσικών ολισθημάτων και διφορούμενων εκφράσεων.

Στην προσπάθεια να διευκρινιστεί αν τελικά το κοράκι ήταν κατοικίδιο του αστυνομικού ή απλώς ένα άγριο πτηνό, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα…«επιχειρήματα».

Οι εν λόγω εκφράσεις προκάλεσαν ασταμάτητο και νευρικό γέλιο στο πλατό, με αποτέλεσμα να γίνεται σχεδόν αδύνατη η σοβαρή συνέχιση της είδησης. Το κλίμα στην εκπομπή παρέμεινε σε αυτή την κατάσταση, καθώς τα γέλια συνεχίστηκαν με τη συζήτηση να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από το αρχικό θέμα.