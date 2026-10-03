Συγγνώμη για την τοποθέτησή του σχετικά με την Εριέττα Μόλχο, ένα από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ζήτησε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «ΕΔΩ» του τηλεοπτικού σταθμού ONE, Σταμάτης Ζαχαρός, αναγνωρίζοντας ότι έκανε λάθος και αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για όσα είπε, ενώ νωρίτερα είχαν προκληθεί σφοδρές αντιδράσεις.

Η ανάρτησή του στο Χ έγινε περίπου 40 ώρες μετά την επίμαχη αναφορά, κατά την οποία αμφισβήτησε εάν η νεαρή γυναίκα βρισκόταν πράγματι στην επιβατική αμαξοστοιχία.

Η αναφορά του Σταμάτη Ζαχαρού για την Εριέττα Μόλχο

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκπομπής του δημοσιογράφου, ο οποίος συνομιλούσε με τον δικηγόρο Θωμά Στάικο, εκπρόσωπο της οικογένειας Βούλγαρη στη δικαστική διαμάχη για το δυστύχημα των Τεμπών. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις συνθήκες που επικρατούσαν στον τόπο της τραγωδίας, ο νομικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η σορός της Εριέττας Μόλχο δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του δικηγόρου, ο Σταμάτης Ζαχαρός έθεσε το ερώτημα εάν η Εριέττα Μόλχο βρισκόταν πράγματι στο τρένο, λέγοντας: «Πώς γίνεται αυτό; Μήπως δεν ήταν στο τρένο; Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους στην εισβολή στο Πολυτεχνείο, που δεν υπήρχαν».

Η συγγνώμη στο Χ και η ανάληψη ευθύνης

Περίπου 40 ώρες μετά την επίμαχη αναφορά, ο δημοσιογράφος τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης στο Χ, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη διατύπωσή του και διευκρινίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να ειρωνευτεί την Εριέττα Μόλχο ή να υιοθετήσει κάποια θεωρία συνωμοσίας.

Όπως ανέφερε, σκοπός του ήταν να ασκήσει ειρωνική κριτική σε όσους υιοθετούν διάφορες θεωρίες γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, όπως υποστήριξε ότι έχει κάνει και στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή του. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι τόσο η συγκεκριμένη διατύπωση όσο και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να εκφράσει την άποψή του ήταν λανθασμένα.

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα είπα», σημείωσε, ζητώντας ειλικρινά συγγνώμη από όσους προσβλήθηκαν ή πληγώθηκαν από την αναφορά του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οικογένεια της Εριέττας Μόλχο, καθώς και στους συγγενείς όλων των θυμάτων της τραγωδίας.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτήν»

Στην ανάρτησή του, ο Σταμάτης Ζαχαρός υπογράμμισε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τη μνήμη κανενός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει υποστηρίξει ποτέ κάποια θεωρία που αμφισβητεί τα γεγονότα ή τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων.

«Η διατύπωσή μου ήταν λανθασμένη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτήν και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι αναγνωρίζει το λάθος του.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, σημείωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει και να σχολιάζει τα γεγονότα με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων. Όπως τόνισε, μοναδικός γνώμονας της στάσης του θα είναι η αλήθεια, η Δικαιοσύνη και η ανάγκη των συγγενών να δικαιωθούν.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν δικό μου λάθος και δεν εξέφραζε σε καμία περίπτωση ούτε ειρωνεία προς την αδικοχαμένη Εριέττα Μόλχο ούτε, πολύ περισσότερο, υιοθέτηση οποιασδήποτε θεωρίας συνωμοσίας.

Η πρόθεσή μου ήταν να ασκήσω ειρωνική κριτική σε όσους υιοθετούν διάφορες θεωρίες γύρω από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή.

Όμως η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν απολύτως λανθασμένη και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξα να εκφράσω αυτή την άποψη ήταν επίσης λάθος.

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα είπα.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι προσβλήθηκαν ή πληγώθηκαν από τη συγκεκριμένη αναφορά και, πάνω απ’ όλα, από την οικογένεια της Εριέττας Μόλχο και τους συγγενείς όλων των θυμάτων των Τεμπών.

Δεν ήταν ούτε πρόθεσή μου ούτε επιθυμία μου να προσβάλω τη μνήμη κανενός ανθρώπου που χάθηκε τόσο άδικα, ούτε έχω υποστηρίξει ποτέ κάποια θεωρία που αμφισβητεί τα γεγονότα ή τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων.

Η διατύπωσή μου ήταν λανθασμένη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτήν και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό.

Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και θα συνεχίσω να παρουσιάζω και να σχολιάζω τα γεγονότα με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανάγκη των συγγενών να δικαιωθούν».