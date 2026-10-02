Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα χιουμοριστική στιγμή σημειώθηκε στο The Chase, όταν η Μαρία Μπεκατώρου κλήθηκε να διαβάσει στον αέρα μια ερώτηση που αφορούσε το ρήμα «καβλόνω» και τη σημασία του στην «Οδύσεια» του Νίκου Καζαντζάκη.

Η παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού του MEGA εμφανίστηκε αρχικά διστακτική, πριν τελικά αποφασίσει να διαβάσει την ερώτηση στον παίκτη.

«Θα το πω! Γιατί είναι με “όμικρον”», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Μπεκατώρου, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε με χιούμορ στο «Γεράκι», προειδοποιώντας το να μην την κοιτάζει.

Η ερώτηση που τέθηκε στον παίκτη ήταν: «Τι σημαίνει το ρήμα “καβλόνω”, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην “Οδύσειά” του;»

Η σωστή απάντηση ήταν το «αργώ».

Η απάντηση, μάλιστα, έδωσε αφορμή στη Μαρία Μπεκατώρου να κάνει τους δικούς της χιουμοριστικούς συνειρμούς για όσους… αργούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ακολούθησε ένας απολαυστικός διάλογος ανάμεσα στην παρουσιάστρια και το «Γεράκι», με τη συγκεκριμένη ερώτηση να χαρίζει μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του επεισοδίου του The Chase.