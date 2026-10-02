Η μεγάλη ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στον Alpha! Οι κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης δίνουν δυνατές μάχες στο UEFA Nations League, σε αναμετρήσεις γεμάτες ένταση, θέαμα και ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον.

Απόψε, στις 21:45, Γαλλία – Ιταλία σε περιγραφή Γιώργου Λιώρη, αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 19:00 Κροατία – Αγγλία σε περιγραφή Μιχάλη Κατσαφάδου και το βράδυ της ίδιας μέρας στις 21:45 Ισπανία – Τσεχία σε περιγραφή Άγγελου Στυλιάδη.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 21:45, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Εθνική μας ομάδα, που υποδέχεται τη Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπας, σε μια σπουδαία ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί «ζωντανά» από τον Alpha σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη και μαζί του θα βρίσκεται ο Νίκος Νταμπίζας, ο διεθνής ποδοσφαιριστής Δημητρης Πέλκας και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Γιάννης Αμανατίδης. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Λίγο πριν τη σέντρα, στις 21:00, στην Pre game εκπομπή με τον Άγγελο Στυλιάδη, ζωντανές συνδέσεις με Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ακολουθεί η Post game εκπομπή, με τα σημαντικότερα στιγμιότυπα του αγώνα και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.