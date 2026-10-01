Με ψυχολογία νικητή, η Εθνική μας ομάδα υποδέχεται στην κατάμεστη Τούμπα, την Ολλανδία.

Απόψε, στις 21:45 στον Alpha θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα σε απευθείας μετάδοση, σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη, σχόλιο Νίκου Νταμπίζα και το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Στις 21:00, ο Άγγελος Στυλιάδης θα υποδεχθεί στο στούντιο της Pre game εκπομπής τον Διευθυντή Ακαδημιών Αστέρα Τρίπολης και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Μαυρογενίδη. Όλο το ρεπορτάζ πριν από τη σέντρα, ζωντανές συνδέσεις με το γήπεδο, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και ανάλυση των τακτικών πλάνων.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθεί η Post game εκπομπή με τις πρώτες αντιδράσεις των παικτών και των προπονητών, τα highlights και την ανάλυση των επίμαχων φάσεων.

Δείτε το trailer: