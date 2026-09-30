Δύο κορυφαίες αναμετρήσεις, για την Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League, έρχονται στον Alpha. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με πάθος, αποφασιστικότητα και τη στήριξη όλων των Ελλήνων φιλάθλων, δίνει δύο κρίσιμες ποδοσφαιρικές μάχες απέναντι σε παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με ψυχολογία νικητή και βρισκόμενοι στην κορυφή της βαθμολογίας δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους εντός έδρας στην Τούμπα, κόντρα στους «Οράνιε» και τα «Πάντσερ», διεκδικώντας πολύτιμους βαθμούς και μια πρόκριση στα προημιτελικά του Nations Leaque. Ο Alpha θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τον παλμό, την ένταση και τη συγκίνηση των αγώνων.

Αύριο, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 21:45 η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Ολλανδίας, αγώνα που θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση, σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη, σχόλιο Νίκου Νταμπίζα και το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Στις 21:00, ο Άγγελος Στυλιάδης θα υποδεχθεί στο στούντιο της Pre game εκπομπής τον Διευθυντή Ακαδημιών Αστέρα Τρίπολης και πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Μαυρογενίδη. Όλο το ρεπορτάζ πριν από τη σέντρα, ζωντανές συνδέσεις με το γήπεδο, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και ανάλυση των τακτικών πλάνων.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθεί η Post game εκπομπή με τις πρώτες αντιδράσεις των παικτών και των προπονητών, τα highlights και την ανάλυση των επίμαχων φάσεων.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:45 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται τη Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί «ζωντανά» από τον Alpha σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη και μαζί του θα βρίσκεται ο Νίκος Νταμπίζας και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Γιάννης Αμανατίδης. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Λίγο πριν τη σέντρα, στις 21:00, στην Pre game εκπομπή με τον Άγγελο Στυλιάδη, ζωντανές συνδέσεις με Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ακολουθεί η Post game εκπομπή, με τον Άγγελο Στυλιάδη, με τα σημαντικότερα στιγμιότυπα του αγώνα και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.

Αγώνες Εθνικής Ελλάδας 1/10 Πέμπτη Pre Game 21:00 1/10 Πέμπτη Ελλάδα – Ολλανδία 21:45 1/10 Πέμπτη Post Game 23:50 4/10 Κυριακή Pre Game 21:00 4/10 Κυριακή Ελλάδα – Γερμανία 21:45 4/10 Κυριακή Post Game 23:50

H τηλεόραση του Alpha θα μεταδώσει επίσης και άλλους τρεις κορυφαίους αγώνες του UEFA Nations Leaque.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:45 Γαλλία – Ιταλία σε περιγραφή Γιώργου Λιώρη, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 19:00 Κροατία – Αγγλία σε περιγραφή Μιχάλη Κατσαφάδου και το βράδυ της ίδιας μέρας στις 21:45 Ισπανία – Τσεχία σε περιγραφή Άγγελου Στυλιάδη.