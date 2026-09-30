Μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη του Ολυμπιακού στο πόλο γυναικών μεταδίδει ζωντανά το MEGA News.

Οι ερυθρόλευκες υποδέχονται την Καταλούνια στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στο πόλο γυναικών, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 17:30, στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, διεκδικώντας ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης αγωνίζονται για το τέταρτο Super Cup της ιστορίας τους, έχοντας κατακτήσει συνολικά οκτώ ευρωπαϊκούς τίτλους. Απέναντί τους θα βρεθεί η Καταλούνια, η οποία τον περασμένο Ιούνιο κατέκτησε το Euro Cup, πανηγυρίζοντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της.

Την περιγραφή του αγώνα θα κάνουν ο Παναγιώτης Περπερίδης και ο Βιδιάνος Ρούσσος.

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