Η Σία Κοσιώνη παίρνει θέση απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;». Η καταξιωμένη δημοσιογράφος και σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, συμμετέχει στο special επεισόδιο της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της «5ης βοήθειας» για έναν παίκτη που θα χρειαστεί τις γνώσεις και την ψυχραιμία της.

Η συγκεκριμένη εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού φέρνει στη «διπλή καρέκλα» πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, τα οποία καλούνται να συνεργαστούν με έναν άγνωστο σε εκείνους παίκτη. Στόχος είναι να τον βοηθήσουν στις δύσκολες ερωτήσεις και να τον οδηγήσουν όσο πιο μακριά γίνεται στη διεκδίκηση του μεγάλου επάθλου των 100.000 ευρώ.

Η Σία Κοσιώνη ήθελε να παίξει στον «Εκατομμυριούχο»

Η συμμετοχή της Σίας Κοσιώνη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από όσα λέει η ίδια στον σύντομο διάλογο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1 στα social media λίγο πριν από την προβολή του επεισοδίου.

Ο παρουσιαστής την υποδέχεται με μια δόση χιούμορ, λέγοντάς της: «Έχω ακούσει ότι είσαι από τις καλύτερες παίκτριες τηλεπαιχνιδιών στον κόσμο».

Η Σία Κοσιώνη γελά και απαντά: «Ανεβάζεις τις προσδοκίες, δυστυχία μου».

Η κουβέντα συνεχίζεται με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να τη ρωτά αν της αρέσουν τα τηλεπαιχνίδια. Η απάντησή της είναι ξεκάθαρη: «Μου αρέσουν πάρα πολύ, και ειδικά το συγκεκριμένο». Ο παρουσιαστής γνωρίζει, όπως της λέει, ότι η παρουσία της στον «Εκατομμυριούχο» ήταν κάτι που επιθυμούσε. «Και ξέρω ότι ήταν μια επιθυμία σου να έρθεις εδώ για να παίξεις», της λέει.

Η δημοσιογράφος αποκαλύπτει τότε ότι επρόκειτο για μια επιθυμία που δεν είχε εκφράσει δημόσια: «Τεράστια επιθυμία μου, κρυφή, δεν την εξέφραζα, αλλά…».

Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι τι θα συμβεί όταν αρχίσουν οι ερωτήσεις. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κλείνει το απόσπασμα με ένα ερώτημα που αφήνει ανοιχτό το αποτέλεσμα της συμμετοχής της: «Τέλεια. Άρα λοιπόν, εν αναμονή για να δείτε τι θα κάνει η Σία. Θα βοηθήσει ή…».

Η Σία Κοσιώνη συμπληρώνει γελώντας: «…ή θα τον κάψουμε τον άνθρωπο;».

Το special edition του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Σία Κοσιώνη μεταδίδεται απόψε, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 στον ΑΝΤ1.