Η Φαίη Σκορδά έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει την ομάδα που θα την πλαισιώσει στη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1, με αρκετά ονόματα να έχουν προχωρήσει σε συζητήσεις και ορισμένες συμφωνίες να βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο. Η σύνθεση, ωστόσο, δεν έχει ακόμη κλείσει σε όλες τις λεπτομέρειές της.

Ένα από τα πρόσωπα που φαίνεται να έχει κάνει το επόμενο βήμα είναι η Δέσποινα Τσόκου, για την οποία οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», απομένει η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και οι υπογραφές για να οριστικοποιηθεί η συνεργασία.

Στο πλευρό της παρουσιάστριας αναμένεται να βρεθεί και ο Άρης Καβατζίκης, με τον οποίο η Φαίη Σκορδά έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν. Ο δημοσιογράφος αναμένεται να έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για το κομμάτι των καλεσμένων της εκπομπής.

Ποιοι έχουν ήδη ρόλο στη νέα ομάδα

Κομβικό ρόλο στην προετοιμασία της εκπομπής έχει αναλάβει ο Άρης Λιαπάτης, ο οποίος θα βρίσκεται στη θέση του αρχισυντάκτη.

Η παρουσιάστρια μίλησε για εκείνον κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αναφερόμενη στη μεταξύ τους επαγγελματική σχέση: «Ο Άρης είναι ο αρχισυντάκτης της, και δικό μου παιδί από τον πρωινό καφέ παλιά, πολλά χρόνια, πολύ δυνατός συνεργάτης».

Η Φαίη Σκορδά και τα πρόσωπα που διαμορφώνουν τη νέα τηλεοπτική της ομάδα στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη

Στη νέα τηλεοπτική ομάδα αναμένεται να ενταχθεί και ο Νίκος Παρτσώλης, ο οποίος έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με τη Φαίη Σκορδά και βρίσκεται μαζί της σε τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία 15 χρόνια.

Αντίθετα, διαφορετική φαίνεται να είναι η περίπτωση της Νάνσυς Νικολαΐδου. Το όνομά της εξετάστηκε για τη νέα εκπομπή, δεδομένης και της προηγούμενης συνεργασίας της με την παρουσιάστρια, κυρίως σε θέματα συνεντεύξεων. Ωστόσο, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όπως ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη, δεν αναμένεται να αποτελέσει το τρίτο πρόσωπο της βασικής ομάδας.

Οι συζητήσεις πάντως συνεχίζονται για επιμέρους θέσεις. Τα casting που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες έφεραν στο τραπέζι πρόσωπα που εξετάζονται για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Νέα δεδομένα και στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου έχει ήδη αλλάξει σημαντικά. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον περισσότερες ενημερωτικές και ψυχαγωγικές επιλογές, με τους τηλεοπτικούς σταθμούς να διαμορφώνουν διαφορετικά τη στρατηγική τους.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έκανε πρεμιέρα στο MEGA η ενημερωτική εκπομπή «Mega Non Stop», ενώ στον OPEN συνεχίζουν η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη.

Στον ΣΚΑΪ, την ενημερωτική πρωινή ζώνη έχουν αναλάβει ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου, ενώ στον ALPHA έχει προγραμματιστεί αλλαγή στην ώρα έναρξης της εκπομπής του Νίκου Μάνεση, η οποία αναμένεται να ξεκινά περίπου στις 09:15 με 09:30 και δίνει πάσα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Απέναντί του θα βρίσκεται η Φαίη Μαυραγάνη, ενώ η νέα εκπομπή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 προστίθεται στο ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου.