Στη διάθεση προσωπικών αντικειμένων της μητέρας του για την ενίσχυση του οργανισμού «Γίνε Άνθρωπος» προχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος βρέθηκε στην πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού Cash or Trash το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο πλατό και τη συνάντησή του με τη Δέσποινα Μοιραράκη, η συζήτηση στράφηκε στους σκοπούς της πρωτοβουλίας του αλλά και στην πολιτική του διαδρομή.

Αναφερόμενος στα αντικείμενα που έφερε προς εκτίμηση, εξήγησε την προέλευσή τους και τον λόγο της απόφασής του:

«Τα πράγματα ήταν της μητέρας μου. Δεν τα ήξερα καν ότι υπήρχαν. Τα φέρνω για το “Γίνε Άνθρωπος”, έναν εξαιρετικό οργανισμό που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία, δηλαδή βία στο σπίτι τους, και κυρίως τις μητέρες των κοριτσιών που έχουν χαθεί τόσο άδικα σε γυναικοκτονίες. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει στηρίξει αυτές τις μητέρες σε κάθε στάδιο. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η πολιτεία δεν παρέχει τίποτα, ούτε παράβολα για τα δικαστήρια ούτε μεταφορές».

Η εξομολόγηση της Δέσποινας Μοιραράκη και η εκτίμηση των αντικειμένων

Η αναφορά στη στήριξη γυναικών που έχουν υποστεί βία προκάλεσε την τοποθέτηση της Δέσποινας Μοιραράκη, η οποία αναφέρθηκε σε βιώματα από τον πρώτο της γάμο:

«Εγώ έχω δύο γάμους στη ζωή μου. Ο πρώτος γάμος ήταν με τον πρώτο μου άντρα, με τον οποίο έχω αποκτήσει τα δύο μου παιδιά, και χώρισα με έναν πολύ άσχημο χωρισμό. Είμαι από τις γυναίκες, το έχω πει και άλλες φορές δημοσίως, που κακοποιήθηκα υπερβολικά. Είμαι τεράστια υποστηρίκτρια αυτών των γυναικών. Σας συγχαίρω και εκείνο που λέω πάντα και θέλω να το λέω: μην το βάζετε κάτω, μην κλείνετε το στόμα σας. Με συγκίνησες αλλά χαλάλι».

Απαντώντας στις δηλώσεις της, ο Στέφανος Κασσελάκης τοποθετήθηκε για τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής:

«Όταν η Δέσποινα μοιράστηκε την ιστορία της, αισθάνθηκα, πέρα από συγκίνηση, υπερήφανος για εκείνη, υπερήφανος για το θάρρος της. Και για μένα είναι συγκινητικό το ότι αυτά τα αντικείμενα που είχε αγοράσει τότε η μητέρα μου καταλήγουν έμμεσα σε στήριξη άλλων γυναικών».

Τα αντικείμενα των οίκων Mappin & Webb και Christofle εκτιμήθηκαν τελικά στο ποσό των 1.000 ευρώ, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Ήταν ικανοποιητική η εκτίμηση. Όντως ευχόμουν να ήταν μεγαλύτερη».