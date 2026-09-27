Με τα μεγάφωνα να παίζουν Άννα Βίσση ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, η εκπομπή «Mega Non Stop» με τους Ζήση Μούσιο, Βασίλη Τσεκούρα και Μαρία Αντωνά.

«Έχει να πει τραγούδια, όμως, η Άννα Βίσση», είπε ο Ζήσης Μούσιος, με τον Βασίλη Τσεκούρα να απαντά: «Ολόκληρη δισκογραφία! Σείστηκε το ΟΑΚΑ και η γύρω περιοχή χθες».

Η Μαρία Αντωνά σημείωσε από την πλευρά της: «Και επιβεβαίωσε γι’ ακόμα μία φορά τον τίτλο της, ότι είναι η απόλυτη Ελληνίδα σταρ… Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό και πόσο ακόμη… Έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη, πού θα φτάσει όλο αυτό το οποίο έχει κάνει… Όλη η Αθήνα ήταν χθες στην Α. Βίσση».