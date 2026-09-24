Ένα χωριό που αρνείται να σβήσει από τον χάρτη, μια παρέα Αθηναίων που αποφασίζει να εγκατασταθεί στην ελληνική επαρχία και πολλές… απρόβλεπτες καταστάσεις. Αυτές είναι οι «Κουτσουπιές», η νέα κωμωδία της ΕΡΤ, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στην ΕΡΤ1.

Σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου, σενάριο των Ανδρέα Δέδαλου και Νικόλα Στραβοπόδη και σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, οι «Κουτσουπιές» μάς συστήνουν ένα μικρό χωριό της Θεσσαλίας, κάπου ανάμεσα στη Λάρισα και την Καρδίτσα, που έχει αρχίσει να ερημώνει. Οι νέοι έχουν φύγει, οι κάτοικοι λιγοστεύουν και το χωριό μοιάζει να έχει χάσει τη ζωντάνια του. Μέχρι που οι ήρωές μας από την Αθήνα φτάνουν εκεί για να του δώσουν ξανά ζωή.

Και όσο στην οθόνη οι ιστορίες των κατοίκων των «Κουτσουπιών» αρχίζουν να ξετυλίγονται, πίσω από τις κάμερες η καθημερινότητα έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Βρεθήκαμε στα παρασκήνια της νέας σειράς της ΕΡΤ και καταγράψαμε από κοντά τα πολύωρα γυρίσματα, την καθημερινότητα των ηθοποιών και των συντελεστών, αλλά και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο… χωριό, το οποίο πλέον έχει γίνει το δεύτερο σπίτι τους.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στα τέλη Ιουλίου και συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δύο συνεργεία εργάζονται καθημερινά παράλληλα, σε ένα απαιτητικό εγχείρημα που χρειάζεται ταχύτητα, οργάνωση και πολλές ώρες δουλειάς. Οι βασικές σκηνές γυρίζονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των ΚΑΠΑ STUDIOS στα Σπάτα και στο Κτήμα Νάσιουτζικ, ενώ η παραγωγή έχει ταξιδέψει και θα συνεχίσει να ταξιδεύει στα Κανάλια Καρδίτσας, εκεί όπου η ιστορία

των «Κουτσουπιών» συναντά την πραγματική ελληνική επαρχία.

Kαι μπορεί τα γυρίσματα μιας καθημερινής σειράς να είναι ένας μικρός… μαραθώνιος, όμως υπάρχει κάτι που φαίνεται να κάνει τις πολλές ώρες λίγο πιο εύκολες: το γέλιο!



Ιδιαίτερα όταν αρχίζουν οι ντοπιολαλιές. Οι ηθοποιοί που υποδύονται τους γηγενείς Κουτσουπιώτες έχουν ιδιαίτερη προφορά και όταν όλοι μαζί αρχίζουν να μιλούν, το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό και πολλές φορές δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τα γέλια τους.



Όσο για τον μεγαλύτερο… πειραχτήρι της παρέας; Δύσκολα ξεχωρίζεις κάποιον, όμως ο Βασίλης Πέτσας και ο Θανάσης Κουρλαμπάς φαίνεται πως δίνουν τη δική τους μάχη για την πρωτιά, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν κατά πόδας! Κάπως έτσι, ανάμεσα σε απαιτητικές σκηνές, ατελείωτες ώρες γυρισμάτων, ατάκες, ντοπιολαλιές και πολλά γέλια, χτίζεται καθημερινά ο κόσμος των «Κουτσουπιών».

Μια παρέα ανθρώπων που έχει ήδη δημιουργήσει τη δική της χημεία πίσω από τις κάμερες και ετοιμάζεται να τη μεταφέρει και μπροστά από αυτές. Και φυσικά, οι «Κουτσουπιές» επιφυλάσσουν πολλές δυνατές guest εμφανίσεις σε ρόλους-έκπληξη. Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή καθώς και άλλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί συνθέτουν το υπέροχο cast της σειράς.