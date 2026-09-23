«Ήμουν περιττός γιατί τα πράγματα αυτά για τα οποία είχα πάει εγώ να κάνω, γίνονταν ήδη» ανέφερε ο αρχισυντάκτης της εκπομπής του Open, «10 Παντού», Κώστας Κόκκολας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την παραγωγή πριν καν συμπληρώσει έναν μήνα παρουσίας.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος, ο οποίος αποτελεί τον πέμπτο κατά σειρά υπεύθυνο συντακτικής ομάδας που αποχωρεί από το συγκεκριμένο project, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω βίντεο στα social media, σημειώνοντας: «Για κάποιον λόγο εγώ δεν περίμενα ότι μπορεί να έχει τόσο ενδιαφέρον μια παραίτηση, η δική μου. Κρεμάστηκα στα μανταλάκια. Έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα από ανθρώπους που είχαν να με πάρουν χρόνια. Κι επειδή δεν έχω μάθει να κρύβομαι σε ό,τι με αφορά, πράγματι παραιτήθηκα από την εκπομπή πριν συμπληρώσω μήνα παρουσίας εκεί».

Παράλληλα, θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες για παρασκηνιακές εντάσεις: «Έτσι λοιπόν, χωρίς να δημιουργηθεί… γιατί άκουσα διάφορα ότι υπήρξαν επεισόδια… όχι, δεν υπήρξαν επεισόδια. Δεν μ’ αρέσουν εμένα αυτά έτσι κι αλλιώς, δεν είμαι συγκρουσιακός καθόλου. Απλά έκρινα πως δεν υπήρχε λόγος να μείνω άλλο και να προσπαθήσω να δώσω παράταση σε μια συνθήκη που έτσι κι αλλιώς δεν θα μακροημέρευε».

Ο αρχισυντάκτης της εκπομπής του Open, «10 Παντού», Κώστας Κόκκολας εξήγησε τους λόγους που σταμάτησε την συνεργασία του με την συγκεκριμένη παραγωγή

Σχετικά με την απόφασή του να λύσει τη συνεργασία τόσο σύντομα, συμπλήρωσε: «Δεν είναι κάτι που συνηθίζω να φεύγω από μια δουλειά τόσο σύντομα. Μπορώ πια να διακρίνω πότε μια κατάσταση δεν θα προχωρήσει. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμένουμε κάπου που ξέρουμε ότι δεν θα μακροημερεύσει. Και όχι γιατί απαραίτητα μας φταίει κάτι, μπορεί εμείς να φταίμε. Να καταλάβεις ότι δεν ταιριάζεις σε ένα περιβάλλον. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Αντιθέτως είναι κάτι που μπορεί να μας συμβεί. Συνειδητοποίησα πάρα πολύ γρήγορα ότι δεν είχα να προσφέρω κάτι στη συγκεκριμένη παραγωγή».

Το κύμα αποχωρήσεων που προηγήθηκε

Η λύση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, με την αποχώρηση αυτή να προστίθεται σε μια σειρά αλλαγών που καταγράφονται στο σχήμα της εκπομπής του Νίκου Στραβελάκη. Το προηγούμενο διάστημα από την παραγωγή είχαν αποχωρήσει ο σκηνοθέτης, η υπεύθυνη καλεσμένων, ο βοηθός αρχισυντάκτη, καθώς και η Μίνα Καραμήτρου, η οποία μετακινήθηκε στον ΣΚΑΪ.

Η έξοδος αυτή άφησε κενή τη θέση στην κορυφή της συντακτικής ομάδας, ενώ στην αρχή της σεζόν είχε σημειωθεί και η ολιγοήμερη απουσία του κεντρικού παρουσιαστή, όταν η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είχε δηλώσει στον αέρα: «Μια δυσκολία έχει κρατήσει σήμερα τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας», με τον Αντώνη Κρητικό να συμπληρώνει: «Του ευχόμαστε τα καλύτερα και να επανέλθει δριμύτερος».