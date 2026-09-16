Διαφωνία στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA είχαν η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης, με αφορμή την υπόθεση των δύο γιατρών του ιατρείου στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή που οδήγησε στον θάνατό του.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην ευθύνη των ανθρώπων που επέλεγαν να επισκέπτονται το συγκεκριμένο ιατρείο και στις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν εκεί.

Ο Γιάννης Πρετεντέρης αναφέρθηκε σε θεραπείες και πρακτικές που, όπως είπε, δεν αποτελούν μέρος της συμβατικής ιατρικής, διερωτώμενος αν όσοι απευθύνονταν στο συγκεκριμένο ιατρείο γνώριζαν τι ακριβώς ήταν αυτό που τους προσφερόταν.

«Ήξεραν τι είναι οι υδροθεραπείες, η σαμανική ιατρική και άλλες τέτοιες πρακτικές; Ήξεραν τι είναι η κβαντική ιατρική; Τι είναι αυτή η ιατρική, παιδιά, ξέρετε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο αυτό παρενέβη η Ράνια Τζίμα, επισημαίνοντας ότι δεν θα ήθελε να μετατοπιστεί η συζήτηση στους ανθρώπους που επισκέπτονταν το ιατρείο, καθώς, όπως είπε, ενδεχομένως είχαν ήδη υποστεί τις συνέπειες.

«Δεν θέλω να ρίξω το βάρος στους ανθρώπους που πιθανώς έχουν πάθει κιόλας», σημείωσε η δημοσιογράφος, προσθέτοντας ότι την ενοχλεί «αυτή η φιλελεύθερη προσέγγιση περί ατομικής ευθύνης».

Η Ράνια Τζίμα αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα στοιχείο ατομικής ευθύνης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι, κατά την άποψή της, είναι περιορισμένο.

«Τέλοσπαντων υπάρχει μια ατομική ευθύνη, αλλά είναι μικρή. Μάλλον το ιατρείο πήγαινε από στόμα σε στόμα καταφανώς», είπε, αναφερόμενη στη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου.

Η ίδια πρόσθεσε ότι όσοι απευθύνονταν στο ιατρείο δεν ήταν απαραίτητα σε θέση να γνωρίζουν ή να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα των πρακτικών που εφαρμόζονταν.

«Αυτοί ήταν ξεσαλωμένοι και δεν γινόταν τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει: «Δεν θέλω να κρίνω τους ανθρώπους».

Η συζήτηση των δύο δημοσιογράφων έγινε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή στο ιατρείο της Καρνεάδου, καθώς και για τον ρόλο των δύο γιατρών που συνδέονται με την υπόθεση.