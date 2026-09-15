Το «Apocalypse» επιχειρεί να εξετάσει πώς θα μπορούσαν να επιβιώσουν δύο ομάδες αγνώστων σε ένα μετα-αποκαλυπτικό τοπίο, όμως το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο ένα συνηθισμένο reality τηλεοπτικό πρόγραμμα παρά ένα πραγματικό κοινωνικό πείραμα. Η εκπομπή αφήνει 14 ανθρώπους σε μια εγκαταλελειμμένη πόλη των ΗΠΑ, με περιορισμένες προμήθειες διάσπαρτες στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς θα τα κατάφερναν μετά από μια καταστροφή που θα έβαζε τέλος στην κοινωνία.

Από το «Eden» στο «Apocalypse»

Το 2016, το Channel 4 ξεκίνησε τα γυρίσματα του διαβόητου πλέον κοινωνικού πειράματος και reality «Eden». Σε αυτό, 23 άνθρωποι προσφέρθηκαν να περάσουν έναν χρόνο σε μια απομονωμένη περιοχή άγριας φύσης, σε περιφραγμένο τμήμα ιδιωτικής έκτασης στα Highlands της Σκωτίας, επιχειρώντας να δημιουργήσουν μια αυτάρκη κοινότητα εκτός δικτύου.

Το πείραμα εξελίχθηκε σε απόλυτη αποτυχία. Η επιβίωση στην άγρια φύση αποδείχθηκε σχεδόν αδύνατα απαιτητική, ενώ οι εντάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων αυξάνονταν και τα ποσοστά τηλεθέασης μειώνονταν γρήγορα. Η σειρά κόπηκε μετά από μόλις τέσσερα επεισόδια και όταν τα υπόλοιπα μέλη του καστ επέστρεψαν από τον έναν χρόνο απομόνωσης, βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη σκληρή διαπίστωση ότι κανείς δεν τους παρακολουθούσε.

Το «Apocalypse», παρότι παρουσιάζει μια παρόμοια ιδέα με πολύ πιο απλοποιημένη μορφή, μοιάζει να προσφέρει μια νέα ευκαιρία για ένα αντίστοιχο εγχείρημα. Ωστόσο, η αδιαφορία εξακολουθεί να μοιάζει με το πιθανότερο αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά, δύο ομάδες των επτά αγνώστων καλούνται να ζήσουν σε ένα μετα-αποκαλυπτικό περιβάλλον, όπου περιορισμένες προμήθειες έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία, ώστε να εξεταστεί η τύχη τους μετά το τέλος του πολιτισμού.

Προετοιμασμένοι για το τέλος του κόσμου και influencers

Η δράση εκτυλίσσεται σε μια εγκαταλελειμμένη πόλη των ΗΠΑ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την εκπαίδευση του στρατού σε συνθήκες αστικού πολέμου. Μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκονται άνθρωποι που ανήκουν στην κοινότητα των «preppers», οι οποίοι θέλουν να διαπιστώσουν αν έχουν αναπτύξει επαρκείς δεξιότητες και ένστικτα επιβίωσης για το τέλος του κόσμου. Άλλοι είναι influencers, που ενδιαφέρονται να μάθουν αν έχουν καλλιεργήσει αρκετές ικανότητες ώστε να προσελκύουν όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή.

Οι διαφωνίες, οι οποίες είναι πολλές και συχνά κουραστικές, πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από συζητήσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι στον πραγματικό κόσμο η κλοπή βασικών προμηθειών, όπως τα τρόφιμα, θα αντιμετωπιζόταν μέσω διπλωματίας αντί για τη χρήση ωμής βίας. Η απουσία βίας είναι, προφανώς, απαραίτητη, όμως παράλληλα προκαλεί αμηχανία και αποκαλύπτει την επιφανειακή φύση του πειράματος. Πρόκειται ξεκάθαρα και χωρίς καμία απολογία για τηλεοπτικό reality.

Οι εντάσεις στο επίκεντρο της εκπομπής

Αν το «Eden» αποδείχθηκε υπερβολικά μονότονο για την τηλεόραση, το «Apocalypse» κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, αναζητώντας διαρκώς το δράμα. Άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, προερχόμενοι από εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα και έχοντας αντικρουόμενες αντιλήψεις για τον κόσμο, αφήνονται να γίνονται ολοένα πιο αγχωμένοι, κουρασμένοι και πεινασμένοι. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε διαφωνίες και στη συνέχεια, σε αυξανόμενη ένταση μπροστά στις κάμερες.

Αυτό αποτελεί, άλλωστε, τον βασικό κορμό των περισσότερων reality εκπομπών, από το «Big Brother» έως το «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!». Το ερώτημα αν ένας σκληραγωγημένος Αυστραλός κτηνοτρόφος μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά με έναν δημιουργό περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για αμφιβολίες ως προς την απάντηση.

Ένα γνώριμο reality χωρίς ουσιαστικά μαθήματα επιβίωσης

Το «Apocalypse» απέχει, επομένως, αρκετά από ένα «ριζοσπαστικό πείραμα» για τον πολιτισμό. Περισσότερο θυμίζει μια ομαδική δραστηριότητα για την ενίσχυση της συνεργασίας, διάρκειας ενός Σαββατοκύριακου, στην οποία έχουν προστεθεί επιπλέον τριβές. Η εκπομπή μοιάζει με σκηνικό από βιντεοπαιχνίδι, βασιζόμενη σε ασήμαντες διαπροσωπικές συγκρούσεις για να προσφέρει ψυχαγωγία.

Ως reality πρόγραμμα, το «Apocalypse» είναι αποδεκτό, αν και τόσο γνώριμο ώστε καταλήγει άτονο. Ωστόσο, όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την επιβίωση και την προετοιμασία για μια ενδεχόμενη καταστροφή θα βρουν ελάχιστα στοιχεία που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν το τέλος του κόσμου.