Διαφορετική μορφή αναμένεται να έχει η πρεμιέρα του «Τhe Voice», μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, καθώς η παραγωγή σχεδιάζει να τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή μέσα από το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν.

Την πληροφορία μετέδωσε η εκπομπή «Live You», σύμφωνα με την οποία στην πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη. Στο πλατό αναμένεται να βρεθούν άνθρωποι που τον γνώριζαν, αλλά και συνάδελφοί του από τον χώρο της μουσικής, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο τηλεοπτικό «αντίο».

Τα γυρίσματα του μουσικού talent show επρόκειτο να ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα, καθώς ο προγραμματισμός του ΣΚΑΪ προβλέπει την επιστροφή του προγράμματος στους τηλεοπτικούς δέκτες τον Οκτώβριο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρισκόταν μάλιστα σε μία από τις καρέκλες των coaches.

Ανατροπή στον σχεδιασμό μετά τον θάνατό του

Η ξαφνική απώλεια του τραγουδιστή προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους συντελεστές του προγράμματος, αλλά ταυτόχρονα υποχρέωσε την παραγωγή να επανεξετάσει τον αρχικό σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Ένα από τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά το πρόσωπο που θα κληθεί να καλύψει τη θέση που προοριζόταν για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κριτική επιτροπή.

Η πρεμιέρα μετατρέπεται σε αφιέρωμα

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Αναστασοπούλου μέσα από το «Live You», η απόφαση που έχει ληφθεί σε πρώτη φάση είναι το εναρκτήριο επεισόδιο να επικεντρωθεί στη μνήμη του καλλιτέχνη, με φίλους και συναδέλφους του να δίνουν το «παρών» και να ερμηνεύουν τραγούδια προς τιμήν του.

«Επειδή είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες, σας αποκαλύπτουμε τώρα ότι το πρώτο επεισόδιο που θα προβληθεί από τον ΣΚΑΪ θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Θα είναι εκεί φίλοι του, καλλιτέχνες, οι πάντες, φυσικά οι αγαπημένοι κριτές για να πουν το “αντίο” στον Γιώργο Μαζωνάκη» ήταν τα λόγια της Μαρίας Αναστασοπούλου.