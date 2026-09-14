Μια άγνωστη μέχρι σήμερα επαγγελματική συζήτηση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν από τον θάνατό του αποκάλυψε ο Αντρέας Γεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Studio στις 3».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε συζητήσει με τον δημιουργό και σκηνοθέτη το ενδεχόμενο να κάνει γκεστ εμφάνιση στη νέα καθημερινή σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», όχι όμως υποδυόμενος τον εαυτό του, αλλά αναλαμβάνοντας έναν κανονικό ρόλο.

Όπως ανέφερε ο Αντρέας Γεωργίου, η συνεργασία βρισκόταν σε επίπεδο συζητήσεων και ο ίδιος είχε έρθει σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

«Συζητούσαμε να κάνει μια γκεστ εμφάνιση ως ρόλος, όχι ως Μαζωνάκης»

Ο Αντρέας Γεωργίου μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντας την τελευταία επαγγελματική τους επαφή.

«Τελευταία είχαμε μια επαφή επαγγελματική. Μου έκανε εντύπωση ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα οικειότητα και αυτό το χαρακτηριστικό χιούμορ που είχε. Είχε ανάγκη την οικειότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε το σχέδιο για τη συμμετοχή του τραγουδιστή στη σειρά:

«Αισθάνομαι λίγο άσχημα να το πω τώρα, αλλά συζητούσαμε με τον Γιώργο για να κάνει μια γκεστ εμφάνιση στη σειρά “Αντώνιος και Κλεοπάτρα” ως ρόλος, όχι ως Μαζωνάκης».

Η Άλκηστις Μαραγκουδάκη τους έφερε σε επαφή

Όπως εξήγησε ο Αντρέας Γεωργίου, την επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε διευκολύνει η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, η οποία διατηρούσε φιλική σχέση με τον τραγουδιστή.

«Μας έφερε σε επαφή η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, γιατί είχαν φιλική σχέση και είχαμε μιλήσει. Οπότε για εμάς ήταν πολύ σοκαριστικό», είπε ο Αντρέας Γεωργίου. Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και φέρνει στο φως μία ακόμη πλευρά των επαγγελματικών σχεδίων που είχε ο αγαπημένος τραγουδιστής για το επόμενο διάστημα.