Ανέβηκαν οι τόνοι το μεσημέρι του Σαββάτου (12/09/2026) στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, όταν ο Γιώργος Πατούλης παρενέβη τηλεφωνικά στη συζήτηση της Αναστασίας Γιάμαλη για τις τελευταίες αποκαλύψεις γύρω από την κλινική στο Κολωνάκι όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θέλησε να απαντήσει σε όσα είχαν προηγουμένως ειπωθεί στην εκπομπή, υποστηρίζοντας ότι ο ΙΣΑ δεν είχε ούτε τη δυνατότητα ούτε την υποχρέωση να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιεχόμενο των εκατοντάδων συμμετοχών γιατρών σε συνέδρια.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι γνώριζε την Ιωάννα Γάκα, μία από τους δύο γιατρούς που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Έχετε στήσει ένα ωραίο δικαστήριο»

Ο Γιώργος Πατούλης, όπως ανέφερε, δέχθηκε αρκετά τηλεφωνήματα από συναδέλφους και παρενέβη στην εκπομπή προκειμένου να τοποθετηθεί για όσα ακούγονταν.

«Εδώ βλέπω ότι έχετε στήσει ένα ωραίο έτσι δικαστήριο, το οποίο μάλιστα έχει και τη συμμετοχή ενός συναδέλφου ψυχιάτρου», είπε αρχικά απευθυνόμενος στην Αναστασία Γιάμαλη. Στη συνέχεια ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, λέγοντας:

«Δεν δεχόμαστε να στήνετε ένα δικαστήριο επειδή έχετε ένα Μέσο».

Τι είπε για το συνέδριο ιατρικού τουρισμού

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε σε διεθνές ηλεκτρονικό συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό, το οποίο, όπως εξήγησε, διοργανώθηκε από το ΙΚΠΥ και στο οποίο συμμετείχαν καθηγητές και επιστήμονες διεθνούς κύρους.

Όπως υποστήριξε, η Περιφέρεια είχε δώσει την αιγίδα της στο συγκεκριμένο συνέδριο, χωρίς όμως να έχει επιλέξει τους ομιλητές ή να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιεχόμενο των παρεμβάσεών τους.

«Το έκανε το ΙΚΠΥ. Αυτό λοιπόν το συνέδριο συμμετείχαν δέκα καθηγητές και άλλοι διεθνούς κύρους στο επίπεδο του ιατρικού τουρισμού», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Δεν ήμασταν εμείς εκείνοι οι οποίοι κάναμε την επιλογή, ούτε καν ακούσαμε τι είπαν, γιατί απλώς στηρίξαμε αυτό το πρώτο διεθνές για τον ιατρικό τουρισμό του ΙΚΠΥ και δώσαμε την αιγίδα της Περιφέρειας και όχι του Ιατρικού Συλλόγου».

Ο Γιώργος Πατούλης υποστήριξε πως, καθώς το συνέδριο ήταν ηλεκτρονικό και διήρκεσε δύο ημέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είχε εικόνα για όλα όσα ειπώθηκαν από τους συμμετέχοντες. «Δεν ξέρουμε τι ειπώθηκε, ποιοι μίλησαν και δεν ήταν δική μας υποχρέωση», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων κάθε πιθανή παράνομη πράξη ή παραβίαση που ενδέχεται να έχει γίνει από γιατρούς.

Παράλληλα, κάλεσε όσους δημοσιογράφους διαθέτουν στοιχεία για παράνομες πρακτικές να προχωρούν σε επίσημες καταγγελίες, ώστε αυτές να μπορούν να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.