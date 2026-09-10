Μια ξεχωριστή βραδιά για την οικογένεια του ΑΝΤ1 ήταν η Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και στελέχη συναντήθηκαν σε ένα δείπνο λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού.

Η βραδιά έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι τους ανθρώπους της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, και έδωσε την ευκαιρία, εν όψει της νέας σεζόν, σε γνώριμα και νέα πρόσωπα να συναντηθούν μακριά από τα πλατό.

Φαίη Σκορδά, Σάκης Ρουβάς, Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος Ομίλου Antenna) Άρτεμις Δήμου (General Manager of News & Informative shows ANT1), Νίκος Χατζηνικολάου, Ρένα Μόρφη, Ρίτσα Μπιζόγλη, Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος Ομίλου Antenna), Φωτεινή Γεωργίου Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος Ομίλου Antenna), Γρηγόρης Αρναούτογλου Henning Tewes (CEO Antenna Group), Γιώργος Λεβέντης (MD ΑΝΤ1, ΜΑΚ TV, Antenna Studios), Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος Ομίλου Antenna), Τέσσα Κορλέτη (Corporate Communication & PR Director ANT1), Νίκος Νικολακόπουλος (Αντιπρόεδρος Ομίλου Κυριακού Ελλάδος) Σάκης Ρουβάς, Σία Κοσιώνη Άκης Παυλόπουλος, Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Νίκος Χριστοφόρου (Chief Content Officer Antenna Group), Σία Κοσιώνη, Βασίλης Χιώτης Άκης Παυλόπουλος, Φαίη Σκορδά, Σία Κοσιώνη Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Ρένα Μόρφη Σάκης Ρουβάς, Henning Tewes (CEO Antenna Group), Νίκος Νικολακόπουλος (Αντιπρόεδρος Ομίλου Κυριακού Ελλάδος), Γιώργος Λεβέντης (MD ΑΝΤ1, ΜΑΚ TV, Antenna Studios)

Τους χαιρετισμούς τους έστειλαν και όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Γιώργος Λιάγκας, Άκης Παυλόπουλος Henning Tewes (CEO Antenna Group), Φαίη Σκορδά, Σάκης Ρουβάς Μαρία Σαράφογλου, Γιώργος Λιάγκας, Βασίλης Χιώτης, Σία Κοσιώνη, Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Άκης Παυλόπουλος Μαρία Σαράφογλου, Ρίτσα Μπιζόγλη, Φωτεινή Γεωργίου Γρηγόρης Αρναούτογλου, Φαίη Σκορδά, Σάκης Ρουβάς Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Κατερίνα Παπουτσάκη, Πέτρος Κουσουλός Γιώργος Λεβέντης (MD ΑΝΤ1, ΜΑΚ TV, Antenna Studios), Ρένος Χαραλαμπίδης, Ρένα Μόρφη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάκης Ρουβάς, Νίκος Χριστοφόρου (Chief Content Officer Antenna Group) Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιάγκας, Πέτρος Κουσουλός



Η νέα σεζόν ξεκινάει με τον ΑΝΤ1 να επενδύει δυναμικά στην ενημέρωση και, παράλληλα, να συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυθεντική ψυχαγωγία και την υψηλής ποιότητας μυθοπλασία. Πάνω απ’ όλα, όμως, η βραδιά ανέδειξε τη δύναμη μιας δεμένης ομάδας με πρόσωπα που μοιράζονται, δημιουργούν και προχωρούν μαζί.