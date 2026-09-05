Τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο εμπιστεύτηκε ως…οδηγό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ιδιαίτερη κούρσα.

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε σήμερα το πρωί το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ και ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε εντύπωση το νέο ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+ το οποίο καλύπτει ήδη το 78% της ελληνικής επικράτειας και προσφέρει στους ακροατές υψηλή ποιότητα ήχου και σταθερή λήψη και κατά την μετακίνηση.

Για τις εφαρμογές του DAB+ ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της ΕΡΤ ο οποίος τον προσκάλεσε να πάρει μια εικόνα για δυνατότητες του ψηφιακού ραδιοφώνου από τη θέση του συνοδηγού.

Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε, μπήκε στο όχημα και με οδηγό τον Γιάννη Παπαδόπουλο είδε σε πραγματικό χρόνο τι μπορεί να προσφέρει το DAB+.

Πληροφορήθηκε μάλιστα, ότι πολύ σύντομα οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν όλη τη ειδησεογραφία μέσω ΕΡΤnews, ενώ ήδη έχουν ενταχθεί στο ψηφιακό ραδιόφωνο όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ.