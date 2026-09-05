Βόλτα στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταμάτησε και στο περίπτερο της εφημερίδας Espresso.

Αφού τους χαιρέτησε όλους, είπε: «Ευτυχώς που δεν είμαι στο εξώφυλλο».

Στη συνέχεια, πέρασε και από άλλα περίπτερα άλλων ΜΜΕ της βόρειας Ελλάδας.

Σημειώνεται πως η βόλτα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ξεκίνησε από μια εταιρεία με τροχόσπιτα όπου ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη.

Η δεύτερη στάση ήταν σε αγωνιστικό αυτοκίνητο της F1, για το οποίο αναφώνησε: «πολύ ωραίο»!

Ο πρωθυπουργός μίλησε και με παιδιά και φοιτητές που του έδειξαν τα δικά τους εργαστήρια της ρομποτικής με εφαρμογές, ενώ συνομίλησε εντυπωσιασμένος με ένα ρομπότ.