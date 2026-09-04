Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 06:00, το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το

Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.

Με τη μακρόχρονη διαδρομή της εκπομπής ως ισχυρή βάση, οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν την πρωινή ενημέρωση με ουσιαστικό ρεπορτάζ, άμεσο λόγο και καθαρή ματιά στην επικαιρότητα.



Πολιτική, οικονομία, κοινωνία και διεθνή θέματα, ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικές πληροφορίες και ανάλυση. Κάθε πρωί, η έμπειρη δημοσιογραφική και τεχνική ομάδα της εκπομπής θα καταγράφει όσα

συμβαίνουν, θα εξηγεί τι σημαίνουν και θα αναδεικνύει όσα επηρεάζουν την καθημερινότητα των

πολιτών.

«Καλημέρα Ελλάδα» – κάθε μέρα στη ζωή σου. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 06:00, στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Αρχισυνταξία: Γεωργία Λινάρδου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Λαμπρόπουλος

Βοηθοί Αρχισυντάκτες: Ναταλία Πολυχρονιάδου, Δώρα Γεωργιάδη

Facebook: @KalimeraElladaOfficial

Instagram: @kalimeraellada_ant1