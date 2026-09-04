Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και στα μέτρα που θα ανακοινώσει πηγαίνοντας στις εκλογές – γεγονός που καθιστά τη διοργάνωση κομβικό σημείο για την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα.

Το Newsbeast θα βρίσκεται όπως κάθε χρόνο στην καρδιά των γεγονότων. Με περίπτερο και διπλό στούντιο, θα καλύψει τη 90ή ΔΕΘ με συνεχή ροή ενημέρωσης, live blogging, συνεντεύξεις και σχόλια από πρόσωπα της πολιτικής, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, μεταφέροντας τον παλμό των εξελίξεων.

Επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας είναι ο διευθυντής σύνταξης, Βίκτωρας Μοντζέλλι, μαζί με τους δημοσιογράφους του πολιτικού ρεπορτάζ, Σάββα Γουλόπουλο και Γεώργιο Σαρρή.

Παράλληλα, μέσα από το κανάλι μας στο YouTube και τις σελίδες μας στα Facebook και Instagram, η κάλυψη θα συνοδεύεται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Τα επόμενα 24ωρα, η Θεσσαλονίκη και η ΔΕΘ 2026 θα είναι το κέντρο των εξελίξεων. Το Newsbeast θα είναι εκεί. Θα μας βρείτε στο Περίπτερο 15, θέση 7.