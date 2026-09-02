«Τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τέλος». Με αυτή τη φράση ο Άρης Πορτοσάλτε τοποθετήθηκε το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στον αέρα του ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το φύλο και την επιλογή «ακαθόριστο» σε φόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Η συζήτηση έγινε στην εκπομπή «Σήμερα» και συνδέθηκε με την κριτική που έχει ασκήσει ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση για ζητήματα που εντάσσει στη λεγόμενη «woke ατζέντα».

Η τοποθέτηση του Άρη Πορτοσάλτε και η διαφωνία στο πλατό

Ο δημοσιογράφος ανέπτυξε τη δική του θέση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα του φύλου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε ανθρώπους που αισθάνονται ότι υπάρχει ζήτημα σε σχέση με το φύλο τους.

«Τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τέλος. Τώρα αν κάποιος, κάποια, όποιος άνθρωπος κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του. Δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αντίδραση στο πλατό, με τους δημοσιογράφους της εκπομπής να διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις.

Ο Δημήτρης Οικονόμου έθεσε από την πλευρά του ένα διαφορετικό ερώτημα, σχετικά με το αν είναι απαραίτητη η δήλωση φύλου σε μια διαδικασία που αφορά τη χορήγηση φαρμάκων.

Η επίμαχη φόρμα, πριν και μετά την διόρθωση, που προκάλεσε το σχόλιο του Άρη Πορτοσάλτε

Στη συνέχεια, ο Χάρης Ιωάννου διαφώνησε ανοιχτά με την τοποθέτηση του συναδέλφου του, υποστηρίζοντας ότι τα φύλα δεν είναι δύο και χαρακτηρίζοντας προσβλητική τη συγκεκριμένη αναφορά.

Ο Άρης Πορτοσάλτε επέμεινε στη θέση που είχε ήδη εκφράσει και απάντησε:

«Βρε παιδί μου… Άντε Παναγία μου, λέω όποιος έχει ζητήματα. Τα φύλα είναι δύο. Δεν καταλαβαίνω, εκ φύσεως είναι δύο, το αρσενικό και το θηλυκό. Όποιος άλλος έχει θέμα με το φύλο του θα το αντιμετωπίσει εκείνος. Και βεβαίως είναι μέλος της κοινωνίας μας και είναι πολίτης του κράτους μας».

Η συζήτηση μεταφέρθηκε στη συνέχεια από το πλατό στο ευρύτερο πολιτικό ζήτημα και στη στάση που θα πρέπει να τηρεί το κράτος απέναντι σε ζητήματα ταυτότητας και αυτοπροσδιορισμού.

«Το κράτος πρέπει να έχει άλλη αντίληψη για αυτά τα πράγματα», είπε ο δημοσιογράφος, εκφράζοντας παράλληλα την απορία του για τον τρόπο με τον οποίο έχει ανοίξει η συγκεκριμένη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Στο τέλος της παρέμβασής του, πάντως, αναφέρθηκε στην παρουσία διαφορετικών αντιλήψεων και αυτοπροσδιορισμών μέσα στην κοινωνία.

«Στο κράτος μας όμως ζούμε όλοι μαζί και υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θεωρούν για τον εαυτό τους άλλο από αυτό που εμείς θέλουμε», ανέφερε.