Η Σία Κοσιώνη μετρά αντίστροφα για την πρώτη της εμφάνιση στον ΑΝΤ1, καθώς τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα καθίσει για πρώτη φορά στη θέση της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Λίγες ημέρες πριν από το νέο τηλεοπτικό ντεμπούτο, ο ΑΝΤ1 έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τη δημοσιογράφο, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στα social media.

Στο απόσπασμα, η ίδια απευθύνεται στους τηλεθεατές και τους καλεί στο πρώτο τους ραντεβού για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η ημερομηνία που δίνει είναι ξεκάθαρη: 7 Σεπτεμβρίου.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε», λέει η Σία Κοσιώνη, πριν αποκαλύψει η ίδια το νέο τηλεοπτικό της ραντεβού.

«7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα τηλεοπτική σελίδα έρχεται μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς παρουσίας της στον ΣΚΑΪ. Πλέον, η δημοσιογράφος εντάσσεται στο δυναμικό του ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας ρόλο στο κεντρικό δελτίο του σταθμού.