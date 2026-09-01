Το ΕΡΤnews κατέγραψε τον Αύγουστο το υψηλότερο μηνιαίο μερίδιο τηλεθέασης από την έναρξη της λειτουργίας του, τον Φεβρουάριο του 2022. Ιδιαίτερα ξεχώρισε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12:00, το οποίο έφτασε σε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 12,4%, ενώ το κεντρικό δελτίο των 18:00 σημείωσε 8,6%.

Η επίδοση των δελτίων ειδήσεων

Το δελτίο των 12:00 ήταν αυτό που κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση, με μέσο μερίδιο 12,4% κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Την ίδια περίοδο, το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 18:00 διαμορφώθηκε στο 8,6%.

Οι επιδόσεις αυτές καταγράφηκαν σε έναν μήνα με έντονη ειδησεογραφική δραστηριότητα, καθώς τα συνεργεία της ΕΡΤ κάλυψαν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με συνεχή παρουσία στα γεγονότα.

Από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα έως τον μεγάλο σεισμό στην Κολομβία και τις πλημμύρες στο Νεπάλ, οι εξελίξεις μεταδόθηκαν από τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ σε ορισμένες από τις διεθνείς εξελίξεις η ΕΡΤ είχε στείλει και απεσταλμένους.

Το υψηλότερο μηνιαίο ποσοστό από το 2022

Σε επίπεδο συνολικής μηνιαίας επίδοσης, το ΕΡΤnews ολοκλήρωσε τον Αύγουστο με το υψηλότερο μερίδιο τηλεθέασης που έχει καταγράψει από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ειδησεογραφικό τηλεοπτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

Η επίδοση αυτή καταγράφηκε μέσα στη θερινή περίοδο, με το ΕΡΤnews να διατηρεί καθημερινό ενημερωτικό πρόγραμμα και συνεχή κάλυψη της επικαιρότητας.