Θανάσης Αναγνωστόπουλος και Νάνσυ Ζαμπέτογλου επέστρεψαν το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου στην τηλεόραση, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, εγκαινιάζοντας το «Studio στις 3».

Η πρώτη τους εμφάνιση στο νέο τηλεοπτικό τους σπίτι ήρθε πέντε χρόνια μετά την έναρξη της συνεργασίας τους με την ΕΡΤ. Το «Στούντιο 4» ανήκει πλέον στο παρελθόν, ενώ η νέα εκπομπή κρατά την ίδια βασική ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ήταν εκείνος που καλωσόρισε πρώτος τους τηλεθεατές, μπαίνοντας στο στούντιο υπό τα χειροκροτήματα των συνεργατών του.

«Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν! Όπως μας ξέρετε, απλώς στο πάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης γράφει ΣΚΑΪ πια. Ήρθαμε εδώ. Αυτό το καλοκαίρι πέρασε… μία που τελείωσε και μία που λες “ξεκινάμε”», είπε χαρακτηριστικά.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου πήρε στη συνέχεια τον λόγο, αναφερόμενη στο σύντομο διάστημα που μεσολάβησε από την ολοκλήρωση της προηγούμενης τηλεοπτικής τους διαδρομής μέχρι την επιστροφή τους.

«Νομίζω χαιρετηθήκαμε μία Παρασκευή, ήρθαμε μια Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη που μας δείξατε αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε.

Λίγο αργότερα, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος εξήγησε και με τον δικό του τρόπο τι αλλάζει και τι παραμένει ίδιο στη νέα εκπομπή.

«Όπως μας ξέρετε, δεν αλλάζει τίποτα. “Studio στις 3”, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η φαντασία μας… μπορείτε να το δείτε και “Studio 3”, είπε με χιούμορ. Ίδια ομάδα, ίδιοι άνθρωποι, ίδιες εμμονές, ίδιες γκρίνιες. Καλή σεζόν!», είπε, πριν δώσει τη σκυτάλη στο teaser με τα θέματα της πρώτης εκπομπής.