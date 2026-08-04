Το Καλημέρα Ελλάδα μπαίνει σε νέα τηλεοπτική περίοδο στον ΑΝΤ1, με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο να αναλαμβάνουν τα ηνία της πρωινής ενημέρωσης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Οι δύο παρουσιαστές εμφανίζονται στο πρώτο προωθητικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο σταθμός, ανταλλάσσοντας αστεϊσμούς πριν δώσουν το στίγμα της εκπομπής.

Το σύνθημα της νέας σεζόν

Κατά τη διάρκεια του τρέιλερ, ο Βασίλης Χιώτης απευθύνεται στους θεατές αναφέροντας:

«Το Καλημέρα Ελλάδα επιστρέφει και πάλι».

Στη συνέχεια, μαζί με τον Άκη Παυλόπουλο ξεκαθαρίζουν την προσέγγιση της εκπομπής, δηλώνοντας:

«Σημασία δεν έχει πως το λες, αλλά αυτά που λες».

Στη σχετική δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, ο ΑΝΤ1 συνόδευσε το οπτικό υλικό με την εξής λεζάντα:

«Γιατί σημασία δεν έχει πώς το λες, αλλά αυτά που λες. Το “Καλημέρα Ελλάδα” με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.».