Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση για όσα έζησε στο Real View προχώρησε η Σοφία Μουτίδου, αποκαλύπτοντας ότι επιχείρησε δύο φορές να βρει άλλη εργασία, προκειμένου να μπορέσει να αποχωρήσει από την εκπομπή.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια επέστρεψε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στο κανάλι της στο YouTube, το οποίο είχε αφήσει για ένα διάστημα λόγω του ιδιαίτερα επιβαρυμένου προγράμματός της, και έκανε τον δικό της απολογισμό για την τηλεοπτική εμπειρία της.

Όπως εξήγησε, οι απαιτήσεις μιας καθημερινής εκπομπής προστέθηκαν στο podcast, στη σχολή, στην πρακτική της με πελάτες και στο διάβασμα, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που ξεπέρασε τις αντοχές της. Παράλληλα, η συνεχής παρουσία της στην τηλεόραση της προκάλεσε την αίσθηση ότι υπήρχε υπερβολική έκθεση, με αποτέλεσμα να περιορίσει άλλες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και τα βίντεο στο YouTube.

«Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά»

Η Σοφία Μουτίδου παραδέχθηκε ότι η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για την ίδια. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν επιθυμεί να μπει σε παρασκηνιακές λεπτομέρειες ή να μιλήσει για τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής, αλλά να περιγράψει αποκλειστικά τη δική της εμπειρία.

Ανέφερε ότι πολλές φορές αισθάνθηκε πιεσμένη, φοβισμένη και εκτεθειμένη, κάτι που, όπως σημείωσε, είχαν αντιληφθεί και αρκετοί τηλεθεατές, οι οποίοι της έστελναν μηνύματα σχολιάζοντας ότι έδειχνε ζορισμένη.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον φόβο της δημόσιας κριτικής και του διασυρμού, εξηγώντας ότι η καθημερινή τηλεοπτική παρουσία την έφερνε διαρκώς αντιμέτωπη με την πιθανότητα μια δήλωση ή μια συμπεριφορά της να απομονωθεί και να προκαλέσει αντιδράσεις.

Το πιο αποκαλυπτικό σημείο της τοποθέτησής της αφορούσε την προσπάθειά της να βρει έναν τρόπο διαφυγής από το επαγγελματικό περιβάλλον που τη δυσκόλευε.

«Προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειές της δεν είχαν αποτέλεσμα και έτσι παρέμεινε στην εκπομπή μέχρι το τέλος.

Η Σοφία Μουτίδου υπογράμμισε ότι η καθημερινή παρουσία σε έναν χώρο όπου κάποιος δεν αισθάνεται καλά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβαρυντική. Συνέδεσε, μάλιστα, τη μακροχρόνια πίεση όχι μόνο με την ψυχική κατάσταση ενός εργαζομένου, αλλά και με πιθανές σωματικές επιπτώσεις.

Κάνοντας τον απολογισμό της, η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι είχε φανταστεί τη συμμετοχή της στο Real View ως μια περισσότερο δημιουργική διαδικασία, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τηλεόραση, υποστηρίζοντας ότι ο περιορισμένος χρόνος δεν επιτρέπει πάντοτε σε κάποιον να αναπτύξει ολοκληρωμένα τη σκέψη και τις απόψεις του.

Απάντησε επίσης στα σχόλια τηλεθεατών που της έγραφαν ότι στην εκπομπή δεν έδειχνε τον πραγματικό της εαυτό. Όπως επισήμανε, όλες οι συμπεριφορές και οι αντιδράσεις ενός ανθρώπου, ακόμη και εκείνες που εκδηλώνονται κάτω από πίεση, αποτελούν διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς του.

Το Real View ολοκλήρωσε την πορεία του στο OPEN στις 29 Μαΐου, περίπου έναν μήνα πριν από το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Ήδη από την τελευταία εκπομπή, η Σοφία Μουτίδου είχε δηλώσει ότι ένιωθε ανακούφιση για την ολοκλήρωσή της, χαρακτηρίζοντας τους προηγούμενους επτά μήνες ιδιαίτερα δύσκολους.