Παραγωγός ταινιών ζητά αποζημίωση ύψους 105 εκατ. δολαρίων από το Netflix, υποστηρίζοντας ότι αντίγραφο της ακυκλοφόρητης ταινίας του με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ κλάπηκε από τα στούντιο της πλατφόρμας στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε από τους δικηγόρους του παραγωγού Σάιμον Άφραμ, οι δημιουργοί της ταινίας «Fortitude» έστειλαν τον Ιούνιο στο Netflix, έπειτα από αίτημα της εταιρείας, ένα αντίγραφο της ταινίας για αξιολόγηση. Πρόκειται για ένα πολεμικό δράμα με φόντο τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει.

Ο Άφραμ είχε επενδύσει περισσότερα από 45 εκατ. δολάρια στην παραγωγή, η οποία χρειάστηκε επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία να πουλήσει την ταινία στο Netflix ή σε άλλη εταιρεία.

Εννέα ημέρες αργότερα, σύμφωνα με την αγωγή, οι ενάγοντες ενημερώθηκαν μέσω e-mail από το Netflix ότι «κάποιος έκλεψε αρκετές μονάδες αποθήκευσης από τα γραφεία μας την περασμένη εβδομάδα», μεταξύ των οποίων και εκείνη που περιείχε την ταινία «Fortitude».

Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι «η αξία της ταινίας έχει καταστραφεί», καθώς οι διανομείς είναι απίθανο να αγοράσουν μια ταινία που ενδέχεται να εμφανιστεί σε ιστοσελίδες πειρατείας. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι το Netflix θα έπρεπε να είχε λάβει αυστηρότερα μέτρα για την προστασία του σκληρού δίσκου.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι κανένας σοβαρός αγοραστής δεν θα ρίσκαρε να επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση και την προώθηση της ταινίας, αν υπήρχε ο κίνδυνος να διαρρεύσει στο διαδίκτυο και να διατίθεται δωρεάν μέσω πειρατικών ιστοσελίδων.

Η αγωγή ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 105 εκατ. δολαρίων.

Σε ανακοίνωσή του, το Netflix ανέφερε ότι «αμφισβητεί οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι φέρει την ευθύνη για την απώλεια μιας ταινίας που παραδόθηκε χωρίς τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας που προβλέπονται από τα βιομηχανικά πρότυπα».

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι, παρότι δεν κατέχει τα δικαιώματα της ταινίας «Fortitude», «λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια του περιεχομένου» και έχει λάβει επιπλέον μέτρα για να στηρίξει τον δημιουργό και την ομάδα του, μεταξύ άλλων ερευνώντας την κλοπή και παρακολουθώντας ιστοσελίδες πειρατείας για τυχόν παράνομη διανομή της ταινίας.

Το Netflix ανέφερε επίσης ότι δεν έδωσε στους δικηγόρους του Άφραμ στοιχεία από την έρευνα, καθώς θεωρεί ότι η στάση τους ήταν «εχθρική» και είχε ως στόχο τη διεκδίκηση χρημάτων από την εταιρεία, αντί για μια καλή συνεργασία, σύμφωνα με το Reuters.