Τον κύκλο της παρουσίας του στην εκπομπή Δεκατιανοί του ΣΚΑΪ έκλεισε ο Γιάννης Πιτταράς το πρωί της Κυριακής 26 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της τελευταίας μετάδοσης για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο.

Ο δημοσιογράφος τοποθετήθηκε στον αέρα σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον, διευκρινίζοντας πως η ολοκλήρωση της συμμετοχής του στην εκπομπή μετά από τέσσερα χρόνια δεν συνεπάγεται την αποχώρησή του από το κανάλι του Φαλήρου.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πιτταράς ανέφερε: «Δεν κουνάω μαντήλι. Στον ίδιο όροφο θα είμαστε»

Η αναφορά αυτή συνδέεται με την ανάληψη διαφορετικών καθηκόντων στο πρόγραμμα του σταθμού ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Παράλληλα, ο Γιώργος Γρηγοριάδης απευθύνθηκε στον συνεργάτη του εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για το διάστημα της κοινής τους παρουσίας στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με τους δύο δημοσιογράφους να ολοκληρώνουν την τελευταία εκπομπή της χρονιάς.