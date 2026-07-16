Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΙΤΑ καταγγέλλουν το κλιμακούμενο φαινόμενο της σύγχυσης ρόλων στα Μέσα Ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πρακτική που αντίκειται στις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του κοινού.

Όπως υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ είχε ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 επισημάνει το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο και είχε εκφράσει στους διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη πρακτική. Ωστόσο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι επισημάνσεις αυτές δεν εισακούστηκαν.

Οι καταγγελίες για τη χρήση της αστυνομικής ιδιότητας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επίτιμοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, υποψήφιοι βουλευτές και πολιτευτές, όπως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, εξακολουθούν να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές με ρόλο ρεπόρτερ. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι παρεμποδίζουν τους επαγγελματίες της ενημέρωσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κάνοντας χρήση ή και κατάχρηση της αστυνομικής τους ιδιότητας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι αποσπούν συνεντεύξεις από αυτόπτες μάρτυρες χρησιμοποιώντας κάμερα κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια αποτρέπουν τους ίδιους μάρτυρες από το να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, χρησιμοποιούν παραπλανητικά την αστυνομική τους ιδιότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Οι δύο ενώσεις χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη πρακτική «απολύτως παραπλανητική» και «αντιδεοντολογική», τονίζοντας ότι τις βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετες.

Η διάκριση μεταξύ δημοσιογραφίας των πολιτών και δημοσιογραφικής κάλυψης

Η ΕΣΗΕΑ και η ΕΤΙΤΑ υπογραμμίζουν ακόμη ότι είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί η διαφορά ανάμεσα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της «δημοσιογραφίας των πολιτών» και στη χρήση αστυνομικής ή άλλης ιδιότητας με στόχο τη δημοσιογραφική κάλυψη μιας είδησης.

Όπως επισημαίνουν, η σύγχυση των ρόλων και η παρεμπόδιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος προσβάλλουν το δικαίωμα του κοινού στην αντικειμενική ενημέρωση.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι ο ρεπόρτερ και ο εικονολήπτης είναι εκείνοι που καλύπτουν τα γεγονότα και την εξέλιξή τους, ο ειδικός συντάκτης τα αναλύει, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν επαγγελματίες του χώρου, όπως αναλυτές ή ειδικοί επιστήμονες, προκειμένου να παρουσιάσουν τις διαφορετικές παραμέτρους κάθε θέματος.

Κλείνοντας, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΙΤΑ τονίζουν ότι η τήρηση της διάκρισης των ρόλων αποτελεί εγγύηση της δημοκρατικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης και καλούν τους διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών να μεριμνήσουν ώστε να εγκαταλειφθεί αυτή η, όπως τη χαρακτηρίζουν, παραπλανητική για το κοινό τακτική.

Η ανακοίνωση:

«Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΙΤΑ καταγγέλλουν το κλιμακούμενο φαινόμενο της σύγχυσης ρόλων στα Μέσα Ενημέρωσης, το οποίο αντίκειται στις αρχές της δεοντολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 είχε επισημάνει το ανησυχητικό αυτό γεγονός και είχε εκφράσει στους διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών την αντίθεσή του στην πρακτική αυτή. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, απευθύνθηκε σε ώτα μη ακουόντων.

Επίτιμοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, υποψήφιοι βουλευτές και πολιτευτές, όπως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, όχι μόνο συνεχίζουν να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές σε ρόλο ρεπόρτερ, αλλά, πλέον, παρεμποδίζουν τους επαγγελματίες της ενημέρωσης στην άσκηση των καθηκόντων τους κάνοντας χρήση ή και κατάχρηση της αστυνομικής τους ιδιότητας! Συγκεκριμένα, αποσπούν συνεντεύξεις από αυτόπτες μάρτυρες (κάνοντας χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου), τους οποίους στη συνέχεια αποτρέπουν από το να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Επιπλέον, χρησιμοποιούν παραπλανητικά την αστυνομική τους ιδιότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Η πρακτική αυτή είναι απολύτως παραπλανητική, αντιδεοντολογική και μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τη διαφορά μεταξύ μιας ανάρτησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) στο πλαίσιο της «δημοσιογραφίας των πολιτών» και της χρήσης αστυνομικής ή άλλης ιδιότητας, με στόχο τη δημοσιογραφική κάλυψη μιας είδησης. Η σύγχυση των ρόλων και η παρεμπόδιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος προσβάλλουν το δικαίωμα του κοινού στην αντικειμενική ενημέρωση.

Υπενθυμίζουμε για μιαν ακόμη φορά ότι: Ο ρεπόρτερ και ο εικονολήπτης καλύπτουν τα γεγονότα και την εξέλιξή τους, ο ειδικός συντάκτης τα αναλύει, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν και επαγγελματίες του χώρου, όπως αναλυτές ή ειδικοί επιστήμονες, για να παρουσιάσουν τις διαφορετικές παραμέτρους του θέματος.

Αποτελεί χρέος όλων μας η τήρηση της διάκρισης των ρόλων ως εγγύηση της δημοκρατικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης.

Καλούμε τους Διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών να φροντίσουν ώστε να εγκαταλειφθεί αυτή η παραπλανητική για το κοινό τακτική».