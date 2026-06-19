Νέα μπηχτή σε βάρος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» έριξε το πρωί της Παρασκευής 19/6 ο Γιώργος Λιάγκας κατά την έναρξη του «Πρωινό».

Ο παρουσιαστής, ο οποίος έχει αφήσει ξανά υπονοούμενά του για τις καθυστερήσεις στην ώρα της εκπομπής του, αναφέρθηκε εκ νέου στο γεγονός ότι κλήθηκε να ξεκινήσει 10 λεπτά αργότερα από το προγραμματισμένο, ρίχνοντας τα βέλη του στους συναδέλφους του από την πρωινή ενημέρωση του σταθμού.

«Τι έγινε ρε παιδιά, ξεκινάμε; Έχουμε εκπομπή σήμερα; Καλημέρα είπαμε; Πάλι καλά, γιατί θα λέγαμε καλησπέρα έτσι όπως πάει», ανέφερε χαρακτηριστικά μπαίνοντας στο πλατό ο Γιώργος Λιάγκας.

«Τι ώρα είναι; 9:10, μια χαρά, τέλεια. Θα πληρωθούμε λιγότερα σήμερα, δουλέψαμε 10 λεπτά λιγότερο. Αχ, Θεέ μου» συμπλήρωσε ο παρουσιαστής χαριτολογώντας.

«Δεν παίρνουμε ούτε 10 λεπτά, θα παραδώσουμε στην ώρα μας κανονικά. Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί ξεκινήσαμε 9:10. Θα μου πεις όλο το χρόνο 9:10 ξεκινάμε. Λοιπόν, εντάξει. 9:10; 9:10. Δύο βδομάδες μείνανε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 12:15-12:20, κάπου εκεί που τελειώνουμε, για να καταγράψουμε την πιο σοβαρή και την πιο ανάλαφρη πλευρά της επικαιρότητας» είπε επίσης ο Γιώργος Λιάγκας.