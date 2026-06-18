Μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν ετοιμάζει ο Alpha, με τη νέα σειρά «Κενά Μνήμης» να φιλοδοξεί να ξεχωρίσει στον χώρο της ελληνικής μυθοπλασίας.

Πρόκειται για μια μίνι σειρά 12 επεισοδίων, σε σενάριο του Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία του Φίλιππου Τσίτου, η οποία φέρνει στο προσκήνιο μια ιστορία γεμάτη αγωνία, μυστήριο και έντονα συναισθηματικά διλήμματα.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος αναλαμβάνει έναν από τους πιο απαιτητικούς και δραματικούς χαρακτήρες της καριέρας του.

Η υπόθεση που αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική μυθοπλασία

Ο γνωστός ηθοποιός υποδύεται έναν 72χρονο συνταξιούχο δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος βρίσκεται στα πρώτα στάδια της άνοιας. Καθώς η μνήμη του αρχίζει σταδιακά να τον εγκαταλείπει, αποφασίζει να επιστρέψει σε μια παλιά, ανεξιχνίαστη δικαστική υπόθεση που τον στοιχειώνει εδώ και χρόνια.

Πριν η ασθένεια σβήσει οριστικά τις αναμνήσεις και την κρίση του, θέλει να αποδώσει τη δικαιοσύνη που, κατά τη δική του πεποίθηση, δεν αποδόθηκε ποτέ. Έτσι ξεκινά ένας αγώνας με τον χρόνο, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό.

«Πριν ξεχάσει, αποφασίζει να τους σκοτώσει έναν έναν»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είχε αποκαλύψει ο ίδιος βασικές λεπτομέρειες της υπόθεσης, περιγράφοντας έναν χαρακτήρα που κινείται στα όρια μεταξύ δικαιοσύνης, εμμονής και προσωπικής κατάρρευσης. Όπως έχει δηλώσει, ο ήρωας της σειράς θεωρεί ότι μια ομάδα ανθρώπων που σχετίζονται με την υπόθεση δεν λογοδότησε ποτέ για τις πράξεις της. Αποφασίζει λοιπόν να αναλάβει δράση μόνος του, πριν η άνοια προχωρήσει σε μη αναστρέψιμο στάδιο.

Η απόφασή του αυτή τον οδηγεί σε μια σκοτεινή και επικίνδυνη διαδρομή, όπου κάθε βήμα συνοδεύεται από αμφιβολίες, φόβο και εσωτερικές συγκρούσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα δικαστικό θρίλερ με έντονα στοιχεία ψυχολογικού δράματος, που θυμίζει σε αρκετά σημεία τη σκοτεινή ατμόσφαιρα των σκανδιναβικών σειρών μυστηρίου.

Μια σειρά που αναμένεται να συζητηθεί

Τα «Κενά Μνήμης» δεν περιορίζονται σε μια ιστορία εκδίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανθρώπινη μνήμη, η φθορά του χρόνου και η αγωνία ενός ανθρώπου που βλέπει τον εαυτό του να χάνεται σταδιακά.

Η σειρά επιχειρεί να φωτίσει μια δύσκολη και ευαίσθητη πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, συνδυάζοντας κοινωνικά ζητήματα με στοιχεία αγωνίας και μυστηρίου.

Παράλληλα, στο καστ συμμετέχουν ηθοποιοί που αναμένεται να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη δυναμική της παραγωγής, ενώ ήδη υπάρχουν θετικές προσδοκίες από ανθρώπους του χώρου για την ποιότητα της σειράς.

Πότε κάνει πρεμιέρα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Alpha, η πρεμιέρα των «Κενών Μνήμης» αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, η επίσης πολυσυζητημένη σειρά «Άγιος Νεκτάριος», με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη, παραμένει σε στάδιο αναμονής, καθώς εκκρεμούν ζητήματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της παραγωγής.

Με ένα πρωτότυπο σενάριο, έντονη δραματουργία και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη σε έναν ρόλο-πρόκληση, τα «Κενά Μνήμης» συγκαταλέγονται ήδη ανάμεσα στις πιο αναμενόμενες ελληνικές σειρές της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.