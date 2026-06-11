Στον όμιλο του ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου θα ανήκουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup για τα επόμενα τρία χρόνια. Μετά το Δ.Σ. της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/06), είναι και επίσημο ότι ο ΣΚΑΪ θα μεταδίδει τις δύο διοργανώσεις για τα επόμενα τρία χρόνια, ένα deal που αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τα έσοδά τους.

Να θυμίσουμε ότι μετά τις αλλαγές θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο Ελλήνων παικτών που έχουν γεννηθεί το 2004 ενώ οι ομάδες από 20 θα γίνουν 16 στο League Phase.