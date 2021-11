Με μισή ώρα καθυστέρηση βγήκε στον αέρα σήμερα, Δευτέρα, το «Καλό Μεσημεράκι» λόγω τεχνικού προβλήματος, όπως είχε εξηγήσει ο Νίκος Μουτσινάς λίγο νωρίτερα μέσω stories στο Instagram. «Τώρα που είναι 15:35, εγώ είναι σαν να έχω κάνει τα προηγούμενα, έχω άλλη ενέργεια. Μήπως να το δοκιμάσουμε να βγαίνουμε τέτοια ώρα σιγά σιγά, 15:30 με 16:30. Ωραίο!» είπε ο παρουσιαστής στην έναρξη.

«Είδες όμως; Αυτά τα σεμινάρια αυτοβελτίωσης που κάνω, έχουν πιάσει τόπο. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να είμαι ήδη στο αυτοκίνητό μου. Να φωνάζω βοήθεια και να φεύγω. Αλλά παρ’ όλα αυτά, ήμασταν εδώ, το συντονίσαμε, θέλαμε πολύ να βγούμε. Όλοι θέλαμε να βγούμε, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το σύμπαν βοήθησε» είπε γελώντας ο Νίκος Μουτσινάς.

Λίγο νωρίτερα, ο Νίκος Μουτσινάς έδωσε τις απαραίτητες «εξηγήσεις» μέσω stories στο Instagram για την καθυστέρηση στην έναρξη της σημερινής εκπομπής.

«Καλή εβδομάδα! Βρισκόμαστε στο κοντρόλ αυτής της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε κάποιο θέμα, ένα τεχνικό πρόβλημα. Κάνουμε τις προσπάθειές μας» είπε ο Νίκος Μουτσινάς και όπως είπε μέχρι να αποκατασταθεί οι τηλεθεατές θα βλέπουν σε επανάληψη το Live του Just the 2 of Us του περασμένου Σαββάτου.