Για δεκαετίες, ήταν μια από τις πιο σκοτεινές φήμες του Χόλιγουντ: H έφηβη Νάταλι Γουντ δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από κορυφαίο σταρ του κινηματογράφου με περισσότερα από τα διπλά της χρόνια όταν συναντήθηκε μαζί του σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες.

Σε απομνημονεύματα που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα, η μικρότερη αδερφή του Γουντ, Λάνα, αναγνωρίζει τον από καιρό ύποπτο δράστη: τον Κερκ Ντάγκλας.

«Θυμάμαι ότι η Νάταλι φαινόταν ιδιαίτερα όμορφη όταν η μαμά και εγώ την αφήσαμε εκείνο το βράδυ στην είσοδο του Chateau Marmont», γράφει η Λάνα Γουντ στο «Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood», υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 1955, την εποχή που η Νάταλι Γουντ γύριζε το «The Searchers».

Τη συνάντηση είχε κανονίσει η μητέρα τους, Μαρία Ζαχαρένκο, η οποία σκέφτηκε ότι «μπορεί να της ανοίξουν πολλές πόρτες, μόνο με ένα νεύμα του διάσημου, όμορφου ηθοποιού», σύμφωνα με τη Λάνα Γουντ.

«Μου έκανε κακό Λάνα»

«Έμοιαζε να πέρασε πολύς καιρός μέχρι η Νάταλι να μπει ξανά στο αυτοκίνητο και με ξύπνησε όταν έκλεισε με δύναμη την πόρτα», γράφει. «Έμοιαζε απαίσια. Ήταν πολύ ατημέλητη και πολύ αναστατωμένη, και αυτή και η μαμά άρχισαν επειγόντως να ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Δεν μπορούσα να τους ακούσω ή να καταλάβω τι έλεγαν. Κάτι κακό είχε προφανώς συμβεί στην αδερφή μου, αλλά ό,τι κι αν ήταν ήταν, προφανώς ήμουν πολύ νέα για να μου το πουν».

Σύμφωνα με τη Λάνα Γουντ η αδερφή της Νάταλι η δεν συζήτησε μαζί της τι συνέβη έως ότου έγιναν και οι δύο ενήλικες και η Νάταλι, αφού περιέγραψε ότι την έφεραν στη σουίτα του Ντάγκλας, είπε στην αδερφή της: «Μου έκανε κακό Λάνα».

«Ήμουν τρομοκρατημένη, ήμουν μπερδεμένη», θυμάται η Λάνα Γουντ. Η Λάνα, τώρα 75 ετών ήταν γύρω στα 8 της όταν συνέβη το φερόμενο περιστατικό και θυμήθηκε την αδερφή της και τη μητέρα τους να συμφωνούν ότι θα κατέστρεφε την καριέρα της Νάταλι αν τον κατηγορήσουν δημόσια.

Ποια ήταν η απάντηση του γιου του Κερκ Ντάγκλας, Μάικλ

«Να το καταπιείς» ήταν η συμβουλή της μητέρας της Μαρίας, σύμφωνα με το «Little Sister», το μεγαλύτερο μέρος της οποίας επικεντρώνεται στον θάνατο της Natalie Wood το 1981, όταν το σώμα της βρέθηκε στα ανοιχτά του νησιού Catalina στην Καλιφόρνια. Οι αρχές αρχικά έκριναν ότι ο θάνατος ήταν τυχαίος πνιγμός, αλλά αυτό άλλαξε μετά από χρόνια εξέτασης και την εμφάνιση περισσότερων μαρτύρων. Ο σύζυγος της Γουντ εκείνη την εποχή, Ρόμπερτ Βάγκνερ, είχε θεωρηθεί ως άτομο ενδιαφέροντος και η Λάνα Γουντ είναι μεταξύ εκείνων που τον θεωρούν υπεύθυνο για τον θάνατό της.

Στο βιβλίο της, θυμάται ότι είχε υποσχεθεί στην αδερφή της ότι δεν θα συζητούσε για την επίθεση που της έκανε ο Ντάγκλας, αλλά οι φήμες ήταν τόσο διαδεδομένες που όταν πέθανε το 2020, σε ηλικία 103 ετών, το όνομα της Νάταλι Γουντ έγινε τάση μαζί με το δικό του στο Twitter.

«Με κανέναν πλέον κοντά μου για να τον προστατεύσω, είμαι σίγουρη ότι θα με συγχωρήσει που τελικά αθέτησα αυτή την υπόσχεση», έγραψε.

Ο γιος του Ντάγκλας, ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, είπε σε δήλωση που εξέδωσε μέσω του γραφείου δημοσίων σχέσεών του: «Είθε και οι δύο να αναπαυθούν εν ειρήνη».