Για το ξεκίνημα του Dancing With The Stars, την απουσία της από το GNTM που ακόμα συζητιέται και τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης μίλησε η Βίκυ Καγιά. «Δεν με δυσκόλεψε το DWTS που είναι live. Μου αρέσει το live εμένα» είπε το μοντέλο και παρουσιάστρια μιλώντας στο Πρωινό.

«Αναμενόμενα τα νούμερα τηλεθέασης του Dancing. Έχει νέους ανθρώπους, έχει ακυρωθεί και η πρεμιέρα. Λιθαράκι-λιθαράκι θα πηγαίνει καλύτερα. Εγώ πιστεύω πως το format αυτό έχει αυτή τη δυναμική» είπε στη συνέχεια.

Αναφορικά με το Greece’s Next Top Model, η παρουσιάστρια δήλωσε πως «βλέπω ελάχιστα. Όχι γιατί δε θέλω, αλλά γιατί πραγματικά ήταν απαιτητική η προετοιμασία για το Dancing with the Stars». Σε ερώτηση για τα νούμερα που έπεσαν άμα τη αποχώρησή της, η παρουσιάστρια τόνισε ότι «γενικά τα νούμερα τηλεθέασης φέτος είναι κάπως αλλιώς, είναι λογικό να υπάρχει σύγκριση και συζήτηση. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Δε χαίρομαι, δεν είναι αυτή η δική μου διάθεση, να συζητιέται αν είμαι η δεν είμαι στο GNTM. Ίσα-ίσα που με στενοχωρεί και λίγο. Θεωρώ πως τα πράγματα έχουν όπως έχουν».

«Η τηλεόραση φέτος έχει πολλή μυθοπλασία. Ανεβαίνουν κατεβαίνουν τα πράγματα. Και σημαίνει κάτι αυτό και δε σημαίνει. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Κουράστηκε ο κόσμο με τον κορονοϊό. Να προσαρμοστούμε λίγο και σε αυτό» κατέληξε η Βίκυ Καγιά.