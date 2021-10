Σε κλάματα ξέσπασε η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή τη συγκλονιστική περιγραφή της Μαίρης Μπάρκουλη για τις δυσκολίες που έζησε από πολύ μικρός ο γιος της, Νίκος εξαιτίας και των προβλημάτων υγείας του Αντρέα Μπάρκουλη.

Ακούγοντας την κυρία Μπάρκουλη να περιγράφει πώς ο Νίκος γυρνούσε στα νοσοκομεία από παιδί και περνούσε ώρες μόνος του στο σπίτι, η Κατερίνα Καινούργιου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Συγνώμη που συγκινούμαι, απλά γνωρίζοντας τον Νίκο και μιλώντας με τον Νίκο Κοκλώνη (ο Νίκος Μπάρκουλης συμμετέχει στο Just the 2 of Us) επειδή έχουν κάνει πολλές κουβέντες για το πόσο δύσκολα έχει περάσει, τον θαυμάζω πάρα πολύ. Θαυμάζω ένα αγόρι που από τόσο μικρό έχει πάρει τη ζωή στα χέρια του και είναι τόσο δεμένος με την έννοια της οικογένειας που νομίζω ότι πολλές φορές την ξεχνάμε με τους σημερινούς ρυθμούς της κοινωνίας» είπε κλαίγοντας η Κατερίνα Καινούργιου.

«Έχετε μεγαλώσει ένα υπέροχο πλάσμα» είπε στο τέλος η παρουσιάστρια στη μητέρα του Νίκου Μπάρκουλη.