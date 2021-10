Το τραγικό συμβάν στα γυρίσματα του γουέστερν Rust με τον Άλεκ Μπάλντουιν να πυροβολεί και να σκοτώνει κατά λάθος την διευθύντρια φωτογραφίας Αλίνα Χάτσινς και να τραυματίζει σοβαρά τον σκηνοθέτη Τζόελ Σοουζα, φέρνει αναπόφευκτα στη μνήμη το θάνατο του γιου του Μπρους Λι, Μπράντον στα γυρίσματα της ταινίας «Crow».

Ο ηθοποιός είχε τραυματιστεί θανάσιμα από πυροβολισμό, σε μια υπόθεση που ακόμα και σήμερα παραμένει σκοτεινή. Ο νεαρός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 31 Μαρτίου 1993 στο νοσοκομείο όπου και είχε μεταφερθεί με πολλαπλά τραύματα μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε από τον Funboy, τον οποίο υποδυόταν ο ηθοποιός Μάικλ Μάσι.

Οι περιπτώσεις της Αλίνα Χάτσινς και του Μπράντον Λι δεν ήταν οι πρώτες με ανθρώπους του κινηματογράφου να χάνουν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον.

Ποιος ήταν ο Μπράντον Λι

Ο Μπράντον Μπρους Λι γεννήθηκε το 1965 στην Καλιφόρνια και ήταν το πρώτο παιδί του θρύλου των πολεμικών τεχνών Μπρους Λι και της καθηγήτριας Λίντα Λι Κάντγουελ. Μέχρι τα 8 του χρόνια έζησε στο Χονγκ Κονγκ και μετά το θάνατο του πατέρα του, μετακόμισε με τη μητέρα και την αδελφή του στις Η.Π.Α.

Από νεαρή ηλικία ήθελε να γίνει ηθοποιός. Ο ίδιος δεν ήθελε τόσο να ασχοληθεί με ταινίες δράσεις όπως ο πατέρας του. Με το όνομά του όμως να τον ακολουθεί σα βαριά σκιά, ξεκίνησε την καριέρα του από αυτές. Έκανε το ντεμπούτο του στο φιλμ του 1986, Κουνγκ Φου: Η ταινία. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στην ταινία δράσης Legacy of Rage (1986) στο Χονγκ Κονγκ. Ο Μπράντον Λι, είχε απορρίψει και την πρόταση να ενσαρκώσει τον πατέρα του στην ταινία «Dragon: Η ζωή του Μπρους Λι».

Με την ταινία Snowdown in Little Tokyo (1991), συστήνεται επίσημα στο αμερικανικό κοινό. To 1992 κερδίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αμερικανική ταινία Rapid Fire.

Στα μέσα του 1992, ο Μπράντον Λι δέχεται μία πρόταση να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Αυστραλού σκηνοθέτη Άλεξ Πρόγιας, «Το Κοράκι». Η ταινία ήταν βασισμένη στο ομώνυμο κόμικ του Τζέιμς Ό Μπαρ.

Η τραγική μέρα στα γυρίσματα του Crow

Τα γυρίσματα του Κορακιού ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 1993. Στις 31 Μαρτίου 1993, είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί και παρέμεναν λίγες μόνο ημέρες για να τελειώσει ο Λι τα γυρίσματα. Εκείνη όμως η νύχτα έμελλε να είναι η μοιραία.

Μαγνητοσκοπούσαν μία σκηνή στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ο πρωταγωνιστής Eric Draven – Μπράντον Λι – πυροβολείται από τον Funboy, τον οποίο υποδυόταν ο ηθοποιός Μάικλ Μάσι. Σε αυτή την σκηνή ο Μπράντον Λι πυροβολήθηκε πραγματικά από τον συμπρωταγωνιστή του με μία σφαίρα να τον τραυματίζει σοβαρά.

Στην αρχή, το συνεργείο και οι λοιποί ηθοποιοί υπέθεσαν ότι υποδυόταν το ρόλο του. Γρήγορα όμως συνειδητοποίησαν ότι ο ηθοποιός είχε τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιά και την σπονδυλική στήλη Μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο του Γουίλμινγκτον, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση έξι ωρών. Ο Μπράντον Λι αναγγέλθηκε νεκρός στις 31 Μαρτίου 1993, στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, σε ηλικία 28 ετών.

Το Κοράκι προβλήθηκε στις αίθουσες στις 13 Μαΐου 1994 και έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Η εταιρεία παραγωγής έπρεπε να αποφασίσει για το αν θα τελειώσει η ταινία. Για την ολοκλήρωσή της χρειάζονταν συνολικά μόνο οκτώ μέρες γυρισμάτων. Η οικογένεια του Μπράντον Λι δεν έφερε αντίρρηση στην ολοκλήρωση της ταινίας.

Για να καταφέρουν να την ολοκληρώσουν, ξαναγράφτηκε το σενάριο σε κάποια σημεία. Οι σκηνοθέτες χρησιμοποίησαν τον ηθοποιό Τσαντ Σταχέλσκι ως αντικαταστάτη του Λι στις υπόλοιπες σκηνές, καθώς και πολλά οπτικά εφέ.

Ο εισαγγελέας της Βόρειας Καρολίνα διερεύνησε τα αίτια θανάτου του Μπράντον Λι και κατέληξε πως πρόκειται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομική έρευνα δεν έφερε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ποινικού αδικήματος. Δεν απήγγειλε κατηγορίες εναντίον οποιουδήποτε ατόμου που εμπλέκονταν στα γυρίσματα της ταινίας ή στην εταιρεία παραγωγής.