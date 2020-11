Charli D’Amelio: Η 16χρονη σταρ του TikTok με τους 100 εκατομμύρια followers που βγάζει εκατομμύρια

Είναι μια 16χρονη αυτή που έμελλε να γίνει ο πρώτος χρήστης του TikTok που έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. followers.

Η Charli D'Amelio, από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ, έπιασε το ορόσημο έπειτα από περιπέτεια 1,5 χρόνου με το κοινωνικό μέσο.

Το ευτυχές για την ίδια γεγονός ήρθε μάλιστα μετά την κατακραυγή που δέχτηκε για ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της, ένα βίντεο που της στέρησε πάνω από 600.000 followers.

Στο πρώτο επεισόδιο του οικογενειακού ριάλιτι που έχει φτιάξει η μικρή, το «Dinner with the D'Amelios», την κατηγόρησαν γιατί συμπεριφέρθηκε με αγένεια στον προσωπικό σεφ της οικογένειας για το δείπνο που είχε ετοιμάσει.

Ο σάλος κόπασε ωστόσο, καθώς η D'Amelio ανέβασε μετά ένα βίντεο με τις απολογίες της και τις υποσχέσεις της να γίνει καλύτερος άνθρωπος, βλέποντας τη δημοτικότητά της να εκτοξεύεται ξανά.

Πώς έφτασε να βγάζει εκατομμύρια

Η 16χρονη ξεκίνησε όπως και κάθε άλλος χρήστης στο TikTok, ανεβάζοντας βιντεάκια με τα χορευτικά της καμώματα μέσα στο δωμάτιό της.

Η πορεία της προς τη δόξα ήταν αργή και σταθερή. Ο λογαριασμός άρχισε κάποια στιγμή πέρυσι να εκτοξεύεται και η D'Amelio έγινε τον Απρίλιο ο πρώτος άνθρωπος στο TikTok που απέκτησε 50 εκατ. followers.

Το 2019 δάνεισε τη φωνή της σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων («Stardog and Turbocat») και ξεκίνησε τις ιδιαιτέρως επικερδείς συμφωνίες της με διεθνείς φίρμες ρούχων και καλλυντικών.

Το πρώτο της βιβλίο («Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real») αναμένεται μέσα στο 2020 και όλοι περιμένουν πως θα σπάσει τα κοντέρ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, η 16χρονη έχει βγάλει 4 εκατ. δολάρια μέσα σε έναν χρόνο.