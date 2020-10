Η Gucci ξαναχτυπά με σκισμένο καλσόν αξίας 160 ευρώ

Ο γνωστός οίκος μόδας έχει γίνει αντικείμενο χλευασμού στα social media για ένα νέο καλσόν που φέρει την υπογραφή του.

Τι το ιδιαίτερο έχει; Είναι σκισμένο. Και κοστίζει 190 δολάρια (162 ευρώ). Ο ιταλικός οίκος μόδας το περιγράφει με τα καλύτερα λόγια, ο κόσμος ισχυρίζεται ωστόσο πως μοιάζει απλώς με κατεστραμμένο καλσόν που καμία γυναίκα δεν θα φορούσε στη βόλτα της.

