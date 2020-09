Πρώην πορνοστάρ βρέθηκε νεκρή λίγους μόλις μήνες αφότου σταμάτησε την πορνογραφία

Γνωστή πορνοστάρ και υποψήφια το 2017 για το βραβείο Best Virtual Reality Sex Scene, η Zoe Parker δεν είναι πια στη ζωή.

«Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι η Zoe Parker πέθανε στον ύπνο της στις 12 Σεπτεμβρίου γύρω στις 2:00 π.μ.», γράφει στη σελίδα στο GoFundMe που στήθηκε για να καλυφθούν τα έξοδα της κηδείας. «Ήταν μόλις 24 ετών».

Η Parker είχε μετακομίσει πολύ προσφάτως στο σπίτι της στο Τέξας, ώστε να βρεθεί ξανά κοντά στην οικογένειά της και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

