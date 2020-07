Αγνοείται η ηθοποιός του «Glee» Νάγια Ριβέρα – Μόνος του σε σκάφος βρέθηκε ο 4χρονος γιος της

Η ηθοποιός Νάγια Ριβέρα αγνοείται και είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της.

Ο γιος της 33χρονης ηθοποιού της σειράς Glee, βρέθηκε μόνος του σε σκάφος στη λίμνη Piru στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το NBC, η ηθοποιός και ο γιος της έπρεπε να επιστρέψουν το σκάφος, καθώς το είχαν νοικιάσει για τρεις ώρες.

Ο 4χρονος γιος της ήταν μόνος του στο σκάφος και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος της ηθοποιού.

Hapening now: Search for possible drowning victim at Lake Piru. @VCAirUnit @fillmoresheriff on scene. SAR Dive Team and PIO on the way.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020